Одежду какого цвета нужно носить в жару, чтобы не потеть и чувствовать себя комфортно даже в самую жару

Одежды какого цвета нужно избегать в жару. Если с черным цветом все ясно, то другие цвета могут удивить

Цвет одежды, которую мы выбираем, влияет на наше самочувствие в жаркие летние дни.

Не только наше тело, кожа, поглощая энергию света, нагреваются, что приводит к потению и даже к тепловым ударам, большое значение здесь играет одежда, которую мы носим. Точнее, его цвет может в большей или меньшей степени поглощать солнечное тепло.

Как цвет одежды влияет на повышение температуры в жару

Насколько тот или иной цвет отражает или поглощает солнечные лучи, видно под телевизором.

Цвета под телевизором/ фото: informator.ua

Белый и серый цвет отражают солнечное тепло, черный – поглощает, с этими цветами все ясно. А вот желтый и красный цвет приятно удивит. Желтый цвет неплохо защищает от жары. Красный цвет, особенно, если он светлого оттенка также можно носить в жару.

А вот о зеленом и синем цветах одежды вопреки ожиданиям лучше забыть в жаркие дни. И если с темно-зеленым цветом все понятно (темный оттенок поглощает обычно свет), то, как показывают исследования, неожиданно оказалось, что будет очень жарко в светло-зеленом наряде.

Также нежелательно носить в жару одежду фиолетового цвета, которая лишь на несколько градусов уступает черному.

Конечно не нужно забывать и о материале одежды. Чтобы был нормальный теплообмен с окружающей средой и тело не перегревалось, выбирайте хлопчатобумажную и льняную одежду. Натуральные ткани имеют хорошую воздухопроницаемость, что позволяет коже дышать и охлаждаться. В то же время синтетические материалы перегревают тело.

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