Как заставить фиалку зацвести / © pixabay.com

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Чем лучше подкормить фиалки в мае, чтобы они быстро зацвели

Для подкормки фиалок прекрасно подойдут комплексные удобрения, содержащие три важных микроэлемента — калий, фосфор и азот. Эти вещества играют ключевую роль в поддержании здоровья комнатного цветка и стимулируют его активное цветение. Лучшим источником этих полезных веществ считается монофосфат калия.

Чтобы подкормка принесла максимальную пользу и не навредила комнатному растению, важно соблюдать инструкцию, указанную на упаковке удобрения. Если по каким-либо причинам инструкции нет, рекомендуется разводить один грамм удобрения в литре воды. Жидкость нужно хорошо перемешать и использовать для подкормки фиалок. Опытные флористы рекомендуют перед подкормкой полить цветок, чтобы защитить корневую систему от ожогов, которые могут быть вызваны удобрением.

Чем еще можно подкормить фиалку, чтобы она зацвела

Рекомендуется также вносить удобрения, приготовленные собственноручно.

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Кофейная гуща. Если у вас дома есть кофейные отходы, не стоит их выбрасывать, они не только подпитают цветок, но и улучшат структуру почвы. Сделайте смесь из кофейной гущи и земли и подсыпьте под растение. Стоит знать, что нельзя поливать фиалку настоем из кофейной гущи, так как цветок может заболеть.

Древесная зола содержит крайне ценные элементы — фосфор и калий, которые необходимы для развития и цветения комнатных растений. К тому же, это удобрение раскисляет почву и защищает от насекомых-вредителей. Чтобы приготовить удобрение, надо на литр воды добавить столовую ложку древесной золы и дать раствору настояться несколько часов. Перед внесением подкормку необходимо перемешать, чтобы не было осадка, и поливать фиалку раз в 14 дней.