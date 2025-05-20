Один хитрый трюк, помогающий снизить калорийность картофеля и риса: теперь любимые блюда можно есть даже на диете

Как можно снизить калорийность картофеля и риса / © Pixabay

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Эксперты рассказали, как с помощью простой температурной хитрости обычные черты и картофель приобретают больше пользы для здоровья.

Все дело в превращении структуры крахмала. Когда готовую пищу сначала охладить, а затем разогреть, часть углеводов меняется на так называемый резистентный крахмал.

Этот вид крахмала не усваивается в тонком кишечнике, зато становится питательным для полезных бактерий толстой кишки.

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Такой процесс, который называют ретроградацией, позволяет снизить калорийность блюда почти вдвое, не изменяя его объема.

Резистентный крахмал не просто помогает “обмануть” счетчик калорий, но и положительно влияет на пищеварение.

Он дольше поддерживает чувство сытости, способствует здоровью кишечника и уменьшает вероятность развития опасных заболеваний, включая рак.

Для людей с диабетом этот тип крахмала особенно полезен, потому что имеет низкий гликемический индекс и не вызывает резких скачков сахара в крови.

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Специалисты подчеркивают, что этот способ работает с любыми продуктами, богатыми крахмалом — от овсянки до разных бобовых.

Главное — сначала приготовить блюдо, затем дать ему остыть до комнатной температуры, а после этого снова подогреть.

Этот простой лайфгак меняет отношение к “негативным” гарнирам, превращая их в полезный и безопасный элемент ежедневного питания.