Как отчистить ванну от извести, ржавчины и желтизны / © Freepik

Со временем даже самые аккуратные хозяйки сталкиваются с проблемой — ванна теряет белизну, появляется известковый налет и неприятная желтизна. Однако не стоит расстраиваться или сразу покупать дорогие средства, а затем тратить кучу сил и времени на чистку сантехники. Ведь есть простой метод, который поможет быстро вернуть вашей ванне безупречную белизну. И все, что для этого нужно, уже есть на вашей кухне.

Как быстро отчистить ванну от желтизны и известкового налета

Сода как основа очищения. В миску насыпьте примерно полпачки пищевой соды. Постепенно добавьте немного воды и перемешайте в густую пастообразную смесь. Обязательно наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Нанесите полученную пасту на влажную поверхность ванны губкой и равномерно распределите. Оставьте на 10-15 минут, чтобы средство хорошо отработало.

Лимонная кислота для безупречного результата. В отдельную емкость налейте стакан теплой воды и добавьте пакетик лимонной кислоты, хорошо перемешайте, чтобы кристаллы полностью растворились. Полученный раствор нанесите поверх слоя содовой пасты губкой или распылителем. Когда начнется активная реакция с легким шипением, это означает, что известковый налет и желтизна начали разрушаться. Оставьте смесь еще на 5-7 минут.

Финальный этап. Тщательно смойте остатки средства теплой водой, после чего вытрите поверхность насухо мягкой тканью. Результат вас непременно порадует, ведь ванна снова будет сиять белизной, словно только что из магазина.

Почему этот метод чистки ванны считается самым лучшим

Сода мягко отчищает загрязнение и выступает абразивом, который не повреждает эмаль.

Лимонная кислота растворяет известковый налет и придает поверхности безупречный блеск.

В тандеме эти продукты действуют гораздо мощнее, чем большинство магазинных средств, к тому же они абсолютно безопасны для здоровья.