Какая подкормка помогает увеличить количество завязей на помидорах в три раза / © unsplash.com

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Фитофтора — коварный враг каждого огородника. Этот грибок стремительно уничтожает томаты, поражая не только плоды, но и сами кусты. Хуже всего начало болезни проходит незаметно: первые признаки появляются, когда уже поздно спасать урожай.

Если на обороте листьев появился белый налет, плоды покрываются темными пятнами, стебли темнеют, а цветки сохнут — это тревожные сигналы: томат атакует фитофтором. Болезнь развивается молниеносно, оставляя меньше шансов на спасение. Спасти урожай можно только одним способом — действовать немедленно! Следует укрепить растения и повысить их устойчивость, применяя эффективную профилактику уже при первых признаках.

Кисломолочные бактерии — природное оружие против фитофторы! Именно поэтому опытные огородники используют простоквашу в качестве эффективного средства для полива томатов. Оно не только вытесняет грибок, но и укрепляет клетки растения, делая плоды крупнее, сочнее и вкуснее. Чтобы приготовить целебный раствор, смешайте простоквашу с отстоянной водой в пропорции 1:1. Хорошо перемешайте и поливайте только под корень. Ориентировочная норма — 1 литр на каждый куст.

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Главное правило — использовать только натуральную, свежую простоквашу без примесей. Вносить подкормку следует вечером или в пасмурный день, чтобы защитить корни от ожогов. Это простое, но действенное средство не только укрепит иммунитет томатов, но и существенно повысит урожайность и поможет растениям выстоять перед фитофторой.