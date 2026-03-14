Один простой трюк с волосами может полностью изменить ваш образ: совет стилистов

Изменение пробора может полностью изменить ваш внешний вид. Переход на ношение волос сбоку, посередине или в любом другом направлении изменяет то, как волосы обрамляют лицо.

Почему барышням стоит сменить любимый пробор, рассказали стилисты British Vogue.

Хотя годы ношения одной и той же прически вызывают ужас перед конфигурацией вида. Впрочем, есть основания изменять свой стиль с возрастом. Новый пробор — это невероятно простое начало.

Почему пробор по центру?

Разделение по центру создает классический, симметричный и строгий образ. Лучше всего подходит для овальной формы лица, но может подчеркнуть несимметрию.

Пробор посредине помогает равномерно распределить объем волос, а также позволяет ему спадать таким образом, что это одновременно выглядит привлекательно и современно.

«Пробор посередине создает тень вокруг лица, с равным количеством волос с обеих сторон. Это может смягчить черты. Особенно — если у вас круглое или квадратное лицо», — рассказала стилистка Мария Барасю

Впрочем, в то же время пробор посередине может продлить и без того длинное лицо и сделать его визуально сложнее. Для продолговатых лиц стилистка также предлагает попробовать эту прическу, но оставить корни гладкими, а затем сделать мягкие волны, начиная от висков или скул.

Польза для здоровья

Следует заметить, что смена пробора также помогает волосам «отдохнуть». Если постоянно носить его на одну сторону, волосы в этой зоне привыкают и становятся плоскими, а кожа головы подвергается большей нагрузке.

