Многолетники

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Многолетние кустарники и цветы — это настоящая находка для садовода. Однажды посадив, вы долгие годы будете наслаждаться их красотой и неповторимым видом. Эти деревянистые растения формируют пышную крону, придавая объем и фактуру вашему саду. Разнообразие сортов поражает: одни очаровывают ярким цветением, другие — оригинальными листьями, но все они, безусловно, обогащают ландшафт, придавая ему индивидуальности.

Многолетние кустарники прекрасно приживаются как в открытом грунте, так и в садовых контейнерах. Их можно использовать для создания живописных задних планов или как яркие акцентные элементы. Особенно эффектно смотрятся цветущие сорта на переднем плане, где их буйство цветов привлекает внимание в течение всего сезона.

Эксперты советуют обратить внимание на эти 12 неприхотливых многолетних кустарников, которые отлично подойдут для садов, клумб, цветников.

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1. Седум Lime Sizzler' (Hamelia patens 'Grelmsiz') . Этот сорт отличается необычными золотистыми листьями с зеленоватым оттенком и яркими красно-оранжевыми цветами, которые непрерывно распускаются с весны до осени. Осенью же листья приобретают медно-оранжевую окраску, добавляя саду теплых красок. Его выносливость до небольших морозов (до -6°C) и возможность зимовки в помещении делают его универсальным выбором.

Седум Lime Sizzler'

2. Выносливый гибискус (гибриды Hibiscus). Летом эти роскошные кусты дарят огромные цветы, диаметр которых может достигать 25 см! Они являются настоящим магнитом для полезных насекомых — бабочек и колибри. Садоводы отмечают их устойчивость к жаркому и влажному климату, а также лучшую зимостойкость по сравнению с тропическими родственниками.

Гибискус

3. Кольквиция прекрасна бьютибуш (Kolkwitzia amabilis). Весной этот пышно цветущий куст покрывается нежными розовыми цветами-колокольчиками, создавая невероятную картину. Селекционеры вывели сорта с различными характеристиками: более яркими листьями, крупными бутонами и более компактной формой. Бьютибуш отлично смотрится как в бордюрах, так и в качестве солитерного растения.

Кольквиция

4. Абелия 'Suntastic'. Эта серия абелий привлекает своими пестрыми листьями, сочетающими розовые, желтые и персиковые оттенки, сохраняя декоративность в течение всего года. Белые цветы абелии являются источником нектара для бабочек и пчел. Приятным бонусом является то, что этот куст практически не нуждается в обрезке, что значительно упрощает уход.

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Абелия

5. Спирея японская (Spiraea japonica) . Элегантные кусты компактной формы радуют яркими розовыми соцветиями. Многие сорта спиреи имеют также декоративную окраску листьев, что делает их прекрасным фоном для других растений в ландшафтных композициях.

Спирея японская

6. Клетра влаголистая, или летний сладкий (Clethra alnifolia) . Этот кустарник особенно ценен своим поздним цветением в конце лета, когда большинство других растений уже отцвело. Его белые и розовые ароматные соцветия-колоски не только украшают сад, но и привлекают опылителей.

Клетра вильхолистая

7. Калина 'Snow Joey' (Viburnum luzonicum 'BLV01') . Этот компактный и устойчивый к засухе куст в течение года меняет свой вид: весной он покрывается нежными кружевными цветами, летом радует сочной зеленью, а осенью — насыщенной окраской листвы и яркими ягодами, служащими кормом для птиц.

Калина 'Snow Joey'

8. Гортензия крупнолистая 'Heart Throb' (Hydrangea macrophylla 'Hortmagitri'). Редкий темно-красный цвет делает эту гортензию настоящей жемчужиной сада. Она цветет как на побегах прошлого, так и текущего года, обеспечивая длительное и обильное цветение.

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Гортензия крупнолистая 'Heart Throb'

9. Кариоптерис Синяя борода (гибриды Caryopteris) . Позднее цветение этого куста — настоящий подарок для осеннего сада. Его голубые соцветия, поднимающиеся над листьями, создают эффект легкого голубого облака. Ранней весной рекомендуется обрезка, которая, по словам садоводов, лишь стимулирует более пышное цветение.

Кариоптерис

10. Вейгела цветущая (Weigela florida). С конца весны и до начала лета вейгела обильно покрывается розовыми и бордовыми цветами. Разнообразие сортов с пестрыми листьями и разной окраской цветов делает ее любимицей многих садоводов. Она отлично смотрится как в клумбах, так и в бордюрах.

Вейгела цветущая

11. Итея вирджинская (Itea virginica). Этот неприхотливый куст ценят ароматные кисти белых цветов, которые осенью меняют цвет на медно-красный, образуя декоративные ягоды. Он все равно хорошо переносит как засуху, так и чрезмерное увлажнение, что делает его идеальным выбором для дождевых садов и влажных участков.

Итея вирджинская (Itea virginica)

Каждый из этих многолетних кустарников имеет свои уникальные особенности и преимущества. Садоводы единодушно утверждают: посадив их один раз, вы будете наслаждаться их красотой в течение многих лет. Устойчивость к климатическим условиям, неприхотливость в уходе и яркая сезонная декоративность делают эти кусты идеальными обитателями любого сада, особенно южного.

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