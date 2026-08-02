Как приготовить перезрелые кабачки? / © Pixabay

Реклама

В конце лета многие огородники сталкиваются с одинаковой проблемой — кабачки, которые еще несколько недель назад были небольшими, превращаются в настоящих гигантов. Из-за жесткой кожицы и крупных семян их часто выбрасывают.

Но именно перезрелые плоды идеально подходят для приготовления домашних цукатов. Такой десерт напоминает мармелад или кусочки ананаса, а при правильном приготовлении немногие догадаются, что его основой стали обычные кабачки. Как готовить — рассказываем в материале ТСН.ua.

Реклама

Почему для цукатов лучше брать именно большие кабачки

Молодые кабачки содержат много влаги, после варки они могут терять форму. Перезрелые овощи имеют более плотную мякоть, которая хорошо пропитывается сиропом и не разваривается.

Реклама

Перед приготовлением необходимо срезать толстую кожуру, разрезать плод пополам, удалить крупные семена и рыхлую сердцевину. Для цукатов используют только плотную часть мякоти.

Какие ингредиенты понадобятся

1 кг очищенных кабачков;

800 г сахара;

1 лимон;

1 апельсин;

100 мл воды;

по желанию — палочка корицы, ваниль или несколько бутонов гвоздики.

Именно цитрусовые придают десерту яркий аромат и помогают полностью избавиться от характерного овощного привкуса.

Пошаговый рецепт домашних цукатов

Очищенные кабачки нарежьте кубиками примерно по 2 сантиметра. В большой кастрюле смешайте сахар с водой, добавьте нарезанный кружочками лимон и апельсин вместе с кожурой. Доведите сироп до кипения. Выложите в него кусочки кабачков и варите около 10–15 минут после закипания. Затем снимите кастрюлю с плиты и оставьте до полного охлаждения. После этого снова доведите массу до кипения и повторите процедуру еще дважды. Благодаря нескольким циклам нагрев и охлаждение кабачки станут прозрачными, хорошо пропитаются сиропом и сохранят форму. Готовые кусочки откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Как правильно высушить цукаты

Подсушить лакомство можно несколькими способами.

Реклама

Самый быстрый вариант — духовка. Выложите кусочки на противень, застеленный пергаментом, и сушите при температуре 60–70 градусов с немного приоткрытой дверцей в течение 4–6 часов .

Еще удобнее использовать электросушилку. В нем цукаты равномерно подсыхают и остаются мягкими внутри.

После высыхания обваляйте их в мелком сахаре или сахарной пудре.

Как хранить готовое лакомство

Полностью охлажденные цукаты переведите в стеклянную банку или герметичный контейнер. В сухом прохладном месте они могут храниться несколько месяцев, не утрачивая вкуса и аромата.

Их добавляют к домашней выпечке, кексам, куличам, кашам, гранолам или просто подают в чай вместо магазинных сладостей.

Маленькие уловки для идеального результата

Чтобы десерт получился еще более ароматным, к сиропу можно добавить имбирь, кардамон или несколько листочков мяты.

Не следует увеличивать температуру сушки. Если она будет слишком высокой, цукаты могут карамелизоваться снаружи, но остаться слишком влажными внутри.

Новости партнеров