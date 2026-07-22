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Многие люди уверены, что для зарядки смартфона подойдет любой USB-кабель, который оказался под рукой. Однако специалисты предупреждают: покупка дешёвого аксессуара в первом попавшемся супермаркете или на заправке может сыграть с владельцем гаджета злую шутку.

Попытка сэкономить несколько гривен нередко приводит к повреждению аккумулятора или платы устройства, что впоследствии обходится дорогостоящим ремонтом или даже покупкой нового смартфона, об этом пишет американское технологическое издание BGR.

Почему не стоит использовать дешевые USB-кабели

Дешевые зарядные устройства не оснащены необходимыми микросхемами и защитными резисторами, из-за чего устройство и зарядка не могут должным образом контролировать подачу тока. Вместо безопасного процесса телефон получает нестабильную мощность, которая сильно перегревает аккумулятор, снижает его ёмкость и существенно замедляет зарядку.

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Кроме того, качество материалов в таких кабелях настолько низкое, что они легко плавятся или вызывают короткое замыкание. Это грозит не только потерей данных при подключении к ПК, но и риском расплавить порт, сжечь материнскую плату или даже спровоцировать пожар.

Как отличить дешевый USB-кабель от дорогого

Распознать качественный USB-кабель становится всё труднее, ведь подделки выглядят всё более убедительно. Надежный способ — искать официальную маркировку, например от USB Implementers Forum (USB-IF), и проверять её через их онлайн-каталог. Специалисты также советуют обратить внимание на упаковку: размытая печать или ошибки в текстах сразу выдают подделку.

Само качество изготовления тоже подскажет правду. Хороший кабель отличается плотной нейлоновой оплеткой или качественным силиконом (TPE), а его штекер плотно входит в разъем, без люфта. Если же во время подключения провод заметно нагревается, а телефон начинает заряжаться медленнее — это явный сигнал о том, что нужно немедленно заменить аксессуар.

Как правильно заряжать смартфон — последние новости

Современные смартфоны автоматически прекращают зарядку при достижении 100%, поэтому периодическое нахождение в состоянии полной зарядки не представляет серьезной опасности. Однако специалисты советуют не оставлять устройство подключенным к зарядному устройству в течение нескольких часов, особенно ночью, чтобы избежать перегрева и преждевременного износа аккумулятора.

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В то же время специалисты отмечают, что пользоваться телефоном во время зарядки технически безопасно благодаря современным системам защиты. Однако этого делать не стоит, поскольку активное использование приводит к перегреву и замедляет зарядку, что со временем ускоряет износ аккумулятора.

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