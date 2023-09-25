Один стакан — и земля будет, как новая: это удобрение специалисты советуют рассыпать на огороде вместо навоза

Раньше мы рассказывали о копеечном средстве, которым можно обработать огород для невероятного урожая в следующем году. Но для того чтобы в будущем грядки порадовали большим количеством овощей, стоит также задуматься о раскислении почвы. Делают эту функцию обычно осенью.

Самым простым способом сделать это использование извести. В извести содержится кальций, который не только улучшает питательные свойства земли, но увеличивает урожай.

Как правило, почва становится кислее именно осенью. Происходит так из-за гниения опавших листьев и остатков травы. Повышенная кислотность приводит к падению проницаемости почвы, могут задерживаться питательные вещества и влажность. Именно поэтому специалисты советуют проводить процедуру раскисления. Так вы создадите питательную среду для роста растений.

Прежде чем использовать известь для раскисления почвы, нужно определить степень его кислотности. Для этого рекомендуем пользоваться специальными тест-наборами, которые продаются в садовых центрах.

Почему известь следует вносить в почву именно осенью? Здесь есть свои преимущества:

земля достаточно влажная, поэтому известь быстрее и лучше растворяется;

есть время для реакции извести с частицами грунта и впитывание его в землю перед сезоном высева.

Лучше всего использовать известковую муку или известь в порошкообразной форме. Такие вещества легко растворяются в воде, поэтому могут быть внесены в почву равномерно.

Как вносить известь в почву осенью:

Определить степень кислотности земли. Приобрести известь – на каждые 3 квадратных метра грунта понадобится примерно 225-450 г (в зависимости от кислотности). Грядку покрыть тонким слоем соломы или листьев, чтобы сохранить влагу. Известь развести в ведре с водой согласно инструкции. На ведро воды берется примерно 110-225 г вещества. Распределите раствор извести равномерно по всей грядке. При необходимости через несколько недель процедуру можно повторить, чтобы получить требуемый уровень pH земли.

Очень важно после проведения раскисления обильно поливать огород, чтобы не дать извести подсохнуть. Так вещество лучше растворится в земле.

Зачем раскисляют почву известью осенью? Эта процедура помогает улучшить структуру и плодородие грядок, сохранить питательные вещества, необходимые для развития растений и повысить устойчивость культур к болезням.

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