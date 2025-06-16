Как вернуть махровым полотенцам мягкость / © Freepik

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Наверное, многие замечали, что махровые полотенца, которые сначала были мягкими, после нескольких стирок становятся жесткими, теряют приятную текстуру и хуже впитывают влагу. Однако вместо того, чтобы покупать дорогие кондиционеры для смягчения ткани, можно воспользоваться простым и действенным способом, который действительно работает. Рассказываем, как вернуть своим полотенцам приятную мягкость с помощью подручных средств.

Уксус и эфирное масло — натуральная альтернатива дорогим кондиционерам

Опытные хозяйки рекомендуют использовать обычный столовый уксус 9%, он эффективно растворяет остатки моющих средств, дезинфицирует и смягчает ткань. А несколько капель эфирного масла придадут приятный аромат полотенцам.

Как правильно применять уксус.

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Возьмите стакан уксуса, примерно 200 мл, и добавьте прямо в барабан стиральной машинки вместе с полотенцами. По желанию капните в отсек для кондиционера 5–7 капель любимого эфирного масла, например, лаванды или эвкалипта. Включите обычный режим стирки, температура должна быть до 60°C. После стирки рекомендуется дополнительное полоскание, чтобы полностью устранить запах уксуса. Результат вас приятно удивит: полотенца станут мягче, легче и приятнее на ощупь, словно только что из магазина.

Какие дополнительные советы, чтобы полотенца всегда оставались мягкими

Не нужно постоянно использовать кондиционер для белья, он скапливается в волокнах и снижает поглощение влаги. Избегайте пересушивания. Если сушите полотенца в сушилке или на солнце, не оставляйте их надолго, чтобы не стали «деревянными». Не перегружайте стиральную машину. Полотенцам нужно место, чтобы они хорошо выполоскались. Полотенца следует стирать отдельно. Не смешивайте махровые полотенца с одеждой с молниями или пуговицами, которые могут повредить волокна. Сушите естественным способом. Если есть возможность, полотенца нужно сушить на свежем воздухе, но не под прямыми солнечными лучами.