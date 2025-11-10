- Дата публикации
Один стакан в барабан — и даже самые старые махровые полотенца станут мягкими, как пух
Опытные хозяйки раскрыли простой секрет, как вернуть махровым полотенцам мягкость без кондиционера.
Со временем даже самые лучшие махровые полотенца теряют мягкость — становятся жесткими и неприятными на ощупь. Это происходит из-за остатков стирального порошка, известкового налета и использования кондиционеров, забивающих волокна. Но есть один простой трюк, который вернет полотенцам нежность без ущерба для ткани.
Как вернуть старым махровым полотенцам нежность и мягкость
Чтобы полотенца снова стали пушистыми, опытные домохозяйки советуют добавить один стакан белого уксуса прямо в барабан стиральной машины во время стирки. Уксус растворяет остатки моющих средств, делающих ткань жесткой, смягчает волокна без использования химии. А также устраняет неприятные запахи и освежает текстиль.
Следует знать, что не нужно добавлять кондиционер вместе с уксусом, потому что эти средства вместе не работают.
Еще один проверенный вариант — половина стакана пищевой соды. Она мягко удаляет остатки стиральных средств, усиливает действие порошка и делает полотенца легкими и свежими. Комбинация соды и уксуса дает еще лучший результат, но их следует добавлять в разные циклы стирки.
Как правильно сушить махровые полотенца, чтобы были мягкими
Не менее важно сушить полотенца естественным способом, а не на батарее или под прямым солнцем — это делает волокна ломкими. Лучше всего на свежем воздухе или в сушильной машине при низкой температуре.