Со временем даже самые лучшие махровые полотенца теряют мягкость — становятся жесткими и неприятными на ощупь. Это происходит из-за остатков стирального порошка, известкового налета и использования кондиционеров, забивающих волокна. Но есть один простой трюк, который вернет полотенцам нежность без ущерба для ткани.

Как вернуть старым махровым полотенцам нежность и мягкость

Чтобы полотенца снова стали пушистыми, опытные домохозяйки советуют добавить один стакан белого уксуса прямо в барабан стиральной машины во время стирки. Уксус растворяет остатки моющих средств, делающих ткань жесткой, смягчает волокна без использования химии. А также устраняет неприятные запахи и освежает текстиль.

Следует знать, что не нужно добавлять кондиционер вместе с уксусом, потому что эти средства вместе не работают.

Еще один проверенный вариант — половина стакана пищевой соды. Она мягко удаляет остатки стиральных средств, усиливает действие порошка и делает полотенца легкими и свежими. Комбинация соды и уксуса дает еще лучший результат, но их следует добавлять в разные циклы стирки.

Как правильно сушить махровые полотенца, чтобы были мягкими

Не менее важно сушить полотенца естественным способом, а не на батарее или под прямым солнцем — это делает волокна ломкими. Лучше всего на свежем воздухе или в сушильной машине при низкой температуре.