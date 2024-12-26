Один стакан в слив – и про засор труб можно забыть на год: полезные лайфхаки

Наверное, каждая хозяйка мечтает об идеальной ванной комнате или кухне без засорений в сливе и неприятных запахов. И это вполне реальная задача, а помогут ее претворить в жизнь народные методы, проверенные годами. Рассказываем, что нужно засыпать в слив ванной или раковины на кухне, чтобы надолго избавиться от засорения.

Как избавиться от засорения в канализационных трубах на целый год: народные способы

Сода и уксус. Налейте по полстакана пищевой соды и столового уксуса в слив и оставьте отрабатывать на 15-20 минут. Затем промойте большим количеством горячей воды. Так неприятный запах и засор исчезнут надолго. Профессиональные клинеры и сантехники утверждают, что этот способ поможет забыть о засорении труб на целый год.

Налейте по полстакана пищевой соды и столового уксуса в слив и оставьте отрабатывать на 15-20 минут. Затем промойте большим количеством горячей воды. Так неприятный запах и засор исчезнут надолго. Профессиональные клинеры и сантехники утверждают, что этот способ поможет забыть о засорении труб на целый год. Лимонная кислота. Растворите пакетик лимонной кислоты в литре горячей воды. Залейте раствор в сливное отверстие ванной или раковины, дайте отработать полчаса. За это время средство на основе кислоты растворит отложение на стенках труб и устранит засор.

Растворите пакетик лимонной кислоты в литре горячей воды. Залейте раствор в сливное отверстие ванной или раковины, дайте отработать полчаса. За это время средство на основе кислоты растворит отложение на стенках труб и устранит засор. Химические копеечные средства. Эксперты рекомендуют для профилактики жировых пробок вливать в слив средства, растворяющие жир и дезинфицирующие трубы. Это может быть "Крот" или "Жидкий сантехник". Так вы сможете избавиться от проблемы на целый год, ведь эти средства имеют в своем составе гидроксид натрия, эффективно растворяющий органические остатки и прочищающий канализацию.

Читайте также:

Как использовать лук в хозяйстве: об этом почти никто не знает

Кому ни в коем случае нельзя пить чай с лимоном: об этом нужно знать

5 продуктов, прекрасно сочетающихся с красным вином: неожиданные тандемы