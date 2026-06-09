Как прочистить канализационные трубы / © ТСН

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Засор труб является одной из самых распространенных бытовых проблем, с которой сталкивается почти каждая семья. Многие начинают действовать только тогда, когда вода уже плохо сходит или из раковины появляется неприятный запах. Однако сантехники отмечают: гораздо проще не устранять засор, а предотвращать его появление. Для этого достаточно периодически проводить профилактическую очистку канализации. Одним из самых эффективных домашних средств считается кальцинированная сода, помогающая растворять жировые отложения и поддерживать трубы в чистоте.

Почему трубы засоряются даже у самых опрятных хозяев

Многие ошибочно полагают, что основной причиной засоров являются большие остатки пищи. На самом деле главный враг канализации — это жир. При мытье посуды он попадает в трубы в жидком состоянии, но после охлаждения оседает на стенках. Со временем к нему прилипает пыль, мыльный налет, мелкие частицы пищи и волос.

В результате внутренний диаметр труб постепенно сужается. Сначала это почти незаметно, но через несколько месяцев вода начинает стекать медленнее, а затем образуется полноценная засоренная пробка.

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Почему кальцинированная сода считается одним из лучших средств

Кальцинированная сода отличается от обычной пищевой более выраженными щелочными свойствами. Именно благодаря этому она эффективно расщепляет жировые отложения, которые скапливаются внутри труб.

Эксперты обслуживания сантехнических систем отмечают, что регулярное использование кальцинированной соды помогает поддерживать чистоту канализации без агрессивной химии. Она не только очищает внутренние поверхности труб, но и устраняет неприятные запахи, часто возникающие из-за накопления органических остатков.

Особенно хорошо этот метод работает на кухне, где засоры чаще всего образуются именно из-за жира.

Как правильно использовать этот лайфхак

Для профилактической очистки нужно высыпать в слив примерно один стакан кальцинированной соды. После этого следует медленно залить один-два литра очень горячей воды. Если трубы металлические, можно использовать кипяток. Для пластиковых систем лучше брать воду температурой около 80 градусов.

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После процедуры желательно не пользоваться раковиной не менее 30 минут. За это время сода успевает подействовать на жировые и мыльные отложения. В конце систему рекомендуется еще раз промыть горячей водой.

Сантехники советуют проводить такую профилактику каждые два-три месяца. Это значительно снижает риск серьезных засорений.

Какие ошибки чаще всего приводят к проблемам с канализацией

Даже самые лучшие средства не помогут, если регулярно сливать в раковину остатки масла после жарки или жирные бульоны. После охлаждения они быстро оседают на стенках труб и создают основание для будущих засорений.

Также не стоит смывать в канализацию кофейную гущу, остатки пищи, муку и рис. Эти продукты способны скапливаться в изгибах труб и ускорять образование пробок.

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Для дополнительной защиты эксперты рекомендуют устанавливать специальные сетчатые фильтры на сливные отверстия и хотя бы раз в неделю промывать горячей водой.

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