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Один стакан в слив — и о засорении труб можно забыть на год: секрет сантехников
Один стакан специального средства в слив поможет поддерживать трубы чистыми и предотвращать накопление жира, волос и органических остатков: простой способ профилактики засоров.
Засор труб редко возникает внезапно. Сначала вода начинает идти немного медленнее, затем в сливе появляется неприятный запах, а впоследствии вода уже не успевает нормально стекать. Причиной обычно становятся жир, остатки пищи, мыло, волосы и другие мелкие частицы, постепенно накапливающиеся на стенках труб. Именно поэтому сантехники советуют не ждать появления засора, а регулярно проводить профилактику. Один из вариантов — стакан ферментного средства для очистки слива, предназначенного именно для регулярного ухода за трубами. Такие средства работают медленно: ферменты и полезные бактерии расщепляют органические остатки, постепенно накапливающиеся внутри трубы.
Как правильно использовать средство
Если вода в сливе еще нормально проходит, примерно один стакан ферментного средства можно залить непосредственно в отверстие. Делать это лучше вечером, когда раковиной уже не будут пользоваться несколько часов.
Оставьте средство работать на ночь, а утром промойте слив теплой водой. Точное количество и периодичность использования следует определять по инструкции конкретного средства, ведь концентрация препаратов отличается.
Важно понимать: ферментный очиститель — это профилактика, а не способ мгновенно пробить пробку. Если вода стоит и совсем не проходит, такое средство не заменит механическую очистку или помощь сантехника.
Что еще поможет не иметь проблем с трубами
Одной процедуры недостаточно, если постоянно смывать в раковину жир и остатки пищи. Кулинарный жир после охлаждения осаждается на стенках труб и вместе с другими отходами постепенно формирует плотный налет.
Поэтому перед мытьем посуды жирную сковородку лучше вытереть бумажной салфеткой. Для кухонного слива также следует использовать небольшое ситечко, задерживающее крошки и кусочки пищи.
В ванной главным врагом труб становятся волосы. Самое простое решение — установить сеточку на слив и регулярно очищать ее. Именно удаление волос и другого мусора до попадания в трубу является более эффективной профилактикой, чем попытки растворить уже сформированную пробку.
Можно ли заливать в слив соду и уксус
Этот народный метод часто используют для ухода за трубами. Сода с уксусом действительно вызывают активную реакцию, которая может помочь ослабить легкий налет и убрать неприятный запах. Но сантехники отмечают: это не универсальное средство от серьезных засоров. Если труба забита волосами, большим количеством жира или жесткими отложениями, шипение смеси не решит проблему.
Также не стоит экспериментировать с агрессивными химическими средствами или смешивать разные очистители. Некоторые препараты могут повреждать трубы и создавать опасные испарения или химические реакции.