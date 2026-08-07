Как прочистить слив: профилактика засорения / © Фото из открытых источников

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Засоренные трубы — одна из самых распространенных бытовых проблем. Со временем на внутренних стенках канализации скапливаются жир, остатки пищи, мыло, волосы и другие мелкие частицы. Поэтому вода начинает стекать медленнее, а в помещении может появиться неприятный запах. Чтобы не пришлось пользоваться агрессивной химией или вызвать сантехника, специалисты советуют регулярно проводить профилактическую очистку. Для этого понадобится только обычная поваренная соль.

Почему именно соль лучше подходит для чистки слива

Поваренная соль хорошо растворяется в воде и помогает размягчать жировые отложения, постепенно накапливающиеся в трубах. Она не заменит профессиональную чистку при сильном засорении, но отлично подходит для регулярной профилактики.

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Кроме того, соль частично нейтрализует неприятные запахи, которые могут возникать в ливне из-за остатков органических веществ.

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Как правильно использовать этот способ

Раз в одну-две недели засыпайте в слив примерно один стакан поваренной соли. После этого медленно залейте ее горячей водой, но не кипятком. Если трубы пластиковые, используйте горячую воду, а не кипящую, чтобы избежать повреждения материала.

Оставьте раствор действовать примерно на 20 минут, после чего еще раз промойте слив большим количеством теплой воды.

Лучше всего этот способ чистки работает как профилактика. Если выполнять процедуру регулярно, жир и грязь не будут успевать накапливаться в большом количестве. Особенно полезно очищать таким способом кухонный ливень, ведь именно туда чаще всего попадают остатки масла, жира и пищи.

Что еще поможет избежать засорения

Даже лучшие домашние средства не принесут результата, если пренебрегать простыми правилами эксплуатации канализации. Не стоит сливать в раковину:

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остатки жира после жарки;

кофейную гущу;

чайные листья;

большие остатки пищи;

мука или тесто;

салфетки, ватные диски и другие нерастворимые в воде предметы.

Также желательно установить специальную сетку на сливное отверстие, которая будет задерживать большие частицы мусора.

Можно ли использовать соль вместе с другими средствами

Да. Если вода уже начала стекать медленнее, к соли можно добавить чуть-чуть пищевой соды, а затем промыть трубы теплой водой. Такой способ часто используют для легких засоров и удаления неприятного запаха.

Впрочем, если вода почти не проходит или полностью заблокирована труба, домашние методы могут не помочь. В таком случае лучше использовать сантехнический трос или специальные средства для прочистки канализации.

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