Коробки / © Credits

Реклама

Садоводам советуют не выбрасывать старые картонные коробки, а использовать их с пользой — просто закопать в землю. Такой метод помогает одновременно бороться с сорняками, удерживать влагу в почве и даже защищать растения от первых заморозков.

Об этом сообщило издание Express.

Блогер Эми Мэй, известная в соцсетях под ником @ThePlantRealm, называет его «картонным методом», или листовым мульчированием — техникой, предусматривающей создание нескольких слоев, подобно лазанье.

Реклама

По словам Эми, все просто: нужно разложить сплющенные коробки вокруг саженцев, хорошо их полить, а сверху засыпать слоем почвы. Картон блокирует солнечный свет, не давая сорнякам прорастать, а со временем разлагается, обогащая землю полезным углеродом.

Зрители в комментариях были в восторге от идеи. «Это такая умная идея, спасибо! Я вижу, что в будущем у меня будет меньше сорняков», — написала одна женщина. Другие добавляют, что черви обожают картон.

Специалисты советуют перед использованием снимать со швов коробок скобы, скотч и цветные покрытия, поскольку обработанный картон может выделять химикаты и навредить растениям.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовить хризантемы к зимнему покою, чтобы они успешно пережили холода и снова порадовали обильным цветением на следующий год.