Как постирать тюль в стиральной машине

И здесь важный момент: начинать нужно не с основной стирки, а с полоскания. В барабан влейте 1 столовую ложку любого моющего средства. Он будет отлично работать даже в холодной воде и поможет растворить жир, грязь и пыль.

Только после этого запустите основную стирку в чистой воде.

Перед стиркой добавьте в барабан 1 столовую ложку отбеливателя, а в отсек для кондиционера влейте смесь из 70 мл воды и ½ чайной ложки синьки.

Стирать нужно около 1 часа при температуре 40 градусов.

Влажный тюль после стирки нужно достать и повесить на окно сразу — тогда он расправится под собственным весом и будет выглядеть опрятно.

Главный секрет этого метода заключается в синьке, которая нейтрализует желтизну, поэтому даже очень старый и выцветший тюль будет выглядеть как будто только из магазина.