- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 437
- Время на прочтение
- 1 мин
Один трюк — и тюль снова выглядит как будто только из магазина: простые советы для сияющих занавесок
Сначала тюль нужно положить в специальный мешок для стирки, а затем поместить в стиральную машину.
И здесь важный момент: начинать нужно не с основной стирки, а с полоскания. В барабан влейте 1 столовую ложку любого моющего средства. Он будет отлично работать даже в холодной воде и поможет растворить жир, грязь и пыль.
Только после этого запустите основную стирку в чистой воде.
Перед стиркой добавьте в барабан 1 столовую ложку отбеливателя, а в отсек для кондиционера влейте смесь из 70 мл воды и ½ чайной ложки синьки.
Стирать нужно около 1 часа при температуре 40 градусов.
Влажный тюль после стирки нужно достать и повесить на окно сразу — тогда он расправится под собственным весом и будет выглядеть опрятно.
Главный секрет этого метода заключается в синьке, которая нейтрализует желтизну, поэтому даже очень старый и выцветший тюль будет выглядеть как будто только из магазина.