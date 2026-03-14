Один трюк — и тюль снова выглядит как будто только из магазина: простые советы для сияющих занавесок

Сначала тюль нужно положить в специальный мешок для стирки, а затем поместить в стиральную машину.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как постирать тюль в стиральной машине

Как постирать тюль в стиральной машине / © pexels.com

И здесь важный момент: начинать нужно не с основной стирки, а с полоскания. В барабан влейте 1 столовую ложку любого моющего средства. Он будет отлично работать даже в холодной воде и поможет растворить жир, грязь и пыль.

Только после этого запустите основную стирку в чистой воде.

Перед стиркой добавьте в барабан 1 столовую ложку отбеливателя, а в отсек для кондиционера влейте смесь из 70 мл воды и ½ чайной ложки синьки.

Стирать нужно около 1 часа при температуре 40 градусов.

Влажный тюль после стирки нужно достать и повесить на окно сразу — тогда он расправится под собственным весом и будет выглядеть опрятно.

Главный секрет этого метода заключается в синьке, которая нейтрализует желтизну, поэтому даже очень старый и выцветший тюль будет выглядеть как будто только из магазина.

