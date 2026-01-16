Как сделать борщ красным / © pexels.com

Борщ — это не просто суп, а символ украинской кухни и домашнего тепла. В этом блюде важны все детали: от подбора ингредиентов до цвета готового борща. Наибольшее разочарование каждой хозяйки — когда вместо яркого красного борща на столе оказывается рыжеватое угощение. Чтобы избежать этого, опытные повара советуют использовать… обычный столовый уксус.

Как сделать борщ насыщенно-красным

Яркий цвет борща обеспечивает свекла — природный краситель, очень чувствительный к температуре и среде. В щелочной или нейтральной среде она быстро теряет цвет, а в кислой — остается устойчивой и насыщенной. Уксус как раз и помогает «зафиксировать» цвет, одновременно уравновешивая вкус.

Но есть важное условие: уксус нельзя добавлять прямо в кастрюлю с борщом. Чтобы получить идеальный результат, эксперты советуют вводить его в зажарку. Когда свекла на сковороде немного прогрелась, но еще не начала готовиться, добавьте 1 столовую ложку уксуса на 2–3 литра борща. Подсластите половиной чайной ложки сахара, чтобы смягчить кислоту.

Затем продолжайте готовить борщ как обычно: доведите до готовности зажарку и добавьте ее в мясной бульон. Не забудьте о картофеле и свекле. Результат — борщ ярко-красного цвета, ароматный, насыщенный и действительно вкусный.