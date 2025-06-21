Как не купить обработанную химией черешню / © unsplash.com

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Очень часто ягоды, особенно если их везут в магазин или на рынок издалека, обрабатывают в пути химическими препаратами, чтобы защитить от болезней, вредителей и сформировать более привлекательный вид.

В лучшем случае обработанная черешня будет просто невкусной, но в худшем ее потребление может вызвать пищевое отравление.

На какую же важную деталь следует обратить внимание, выбирая свежую черешню?

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Черешню, которая была обработана химикатами, выделяет бледное углубление на плодах.

Там, где плодоножка крепится к ягоде, на плодах имеется небольшое углубление. Если черешня недавно была обработана ядохимикатами, то в этой углублении появляется едва заметный белый налет.

Дело в том, что ягоды во время транспортировки трутся друг о друга, а потому налет стирается, а вот в углублении он остается.