Live

Одна хитрость в конце октября: как навсегда избавиться от черной пятнистости на розах

Розы — настоящее украшение любого сада. Их красота поражает, однако эти растения достаточно требовательны и часто страдают от болезней.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что сделать с розами в конце октября, чтобы побороть черную пятнистость

Что сделать с розами в конце октября, чтобы побороть черную пятнистость / © unsplash.com

Самая коварная из них — черная пятнистость, способная уничтожить куст даже за один сезон.

Распознать недуг просто: на листьях и побегах появляются темные пятна, похожие на следы гнили. Если вовремя не вмешаться, роза теряет листву и ослабляется перед зимой.

Специалисты поделились проверенным способом, как полностью избавиться от черной пятнистости на розах осенью:

  • Уберите опавшие листья из-под кустов — они часто являются источником инфекции.

  • Осмотрите растения и обрежьте пораженные ветви.

  • Приготовьте фунгицидный раствор (подходят препараты Топаз или Скор) и обработайте кусты в соответствии с инструкцией.

  • Повторите процедуру дважды с интервалом в несколько дней.

  • В конце сезона разрыхлите почву под кустами — это улучшит воздухообмен и поможет избежать повторного заражения.

Следуя этим простым шагам, вы обеспечите розам крепкое здоровье и роскошное цветение в следующем году.

