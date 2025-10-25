- Дата публикации
Одна хитрость в конце октября: как навсегда избавиться от черной пятнистости на розах
Розы — настоящее украшение любого сада. Их красота поражает, однако эти растения достаточно требовательны и часто страдают от болезней.
Самая коварная из них — черная пятнистость, способная уничтожить куст даже за один сезон.
Распознать недуг просто: на листьях и побегах появляются темные пятна, похожие на следы гнили. Если вовремя не вмешаться, роза теряет листву и ослабляется перед зимой.
Специалисты поделились проверенным способом, как полностью избавиться от черной пятнистости на розах осенью:
Уберите опавшие листья из-под кустов — они часто являются источником инфекции.
Осмотрите растения и обрежьте пораженные ветви.
Приготовьте фунгицидный раствор (подходят препараты Топаз или Скор) и обработайте кусты в соответствии с инструкцией.
Повторите процедуру дважды с интервалом в несколько дней.
В конце сезона разрыхлите почву под кустами — это улучшит воздухообмен и поможет избежать повторного заражения.
Следуя этим простым шагам, вы обеспечите розам крепкое здоровье и роскошное цветение в следующем году.