Одна из важных причин, почему зимой не уносятся куры: об этом часто забывают

Не забудьте поставить это в курятнике – и собирайте яйца каждый день

Чтобы куры зимой неслись, у них должен быть сбалансированный рацион, их нужно кормить смесью из пшеницы, овса и ячменя. Также важно давать овощи и проросшую зелень.

Еще одной важным условием откладывания яиц, о котором часто забывают, является наличие достаточного количества воды. "Если курам недостаточно воды, то нестись они не будут, потому что яйцо состоит из воды. Исправьте эту ошибку и собирайте яйца каждый день", - отмечает фермер Татьяна Рыбаченко.

Следите, чтобы вода была свежей, отмечает Рыбаченко. "Если нет возможности менять, то ставьте ниппельные поилки".

Почему вода так важна для кур

Вода поддерживает нормальное функционирование всех внутренних процессов курицы, обеспечивает гидратацию, помогает обеспечить оптимальную температуру тела птиц, обеспечивает нормальную работу пищеварительной системы.

Воду нужно постоянно давать курам, поскольку они быстро теряют жидкость из-за испарения с поверхности тела и выделений. Недостаток воды может повлиять на откладывание яиц, привести к стрессу и в целом отрицательно сказаться на здоровье птиц.

Сколько воды нужно курям

Количество воды, необходимой курам, зависит от нескольких факторов, таких как возраст, размер, активность и окружающие условия. Общей рекомендацией для молодых цыплят около 100-150 мл воды в день, взрослым курам — 200-250 мл на одну птицу.

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