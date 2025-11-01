Какой ингредиент делает любое тесто в разы лучше / © unsplash.com

Многие признаются, что с тестом у них “не складывается”, поэтому они избегают выпечки и даже не берутся за простые блины. В то время другие могут замесить что угодно и все удается с первой попытки.

На самом деле здесь нет никакой магии: достаточно знать несколько проверенных кулинарных уловок, помогающих легко работать с любым видом теста и муки.

Первый и самый важный момент — все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Холодные продукты плохо соединяются между собой, из-за чего тесто становится более жестким, менее эластичным и хуже поднимается.

Но существует еще один мало известный приём, о котором догадывается далеко не каждая хозяйка. Есть простой компонент, которого достаточно всего одну столовую ложку, чтобы любое тесто получалось удивительно нежным и равномерно рыхлым. И это… обычная водка.

Неважно, что именно вы готовите — чебуреки, пиццу, пирожки, блины или оладьи — просто добавьте 1 столовую ложку водки на каждые 500 г муки. Во время приготовления спирт полностью улетучивается, поэтому блюда можно смело давать даже детям. Зато результат будет ощутимо лучше обычного. Почему так работает?

Во-первых, спирт тормозит чрезмерное образование клейковины, делая тесто мягким, податливым и очень приятным в работе.

Во-вторых, спирт испаряется быстрее воды, поэтому тесто активнее поднимается во время нагревания.

В результате жареные изделия — чебуреки, оладьи, блины — получаются легкими, воздушными и дольше сохраняют мягкость после охлаждения.

Попробуйте этот простой трюк — и выпечка больше не будет вызывать у вас никаких затруднений.