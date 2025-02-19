Одна ложка этого продукта в пылесосе — воздух в доме всегда будет свежим и приятным

Пылесос обычно используют для уборки пыли, но с помощью простого приема можно сделать эффективным средством для очистки и дезинфекции воздуха.
Чтобы осуществить такую простую чистку, понадобится только горстка обыкновенной соды.
Перед уборкой равномерно рассыпьте пищевую соду на ковер и мягкую мебель. По возможности повторите этот процесс и для матраса. Дайте соде около 10 минут, чтобы она подействовала, а затем тщательно пропылесь поверхности.
Такой метод поможет устранить неприятные запахи, размягчить старую грязь и уничтожить вредные микроорганизмы.
И это еще не все преимущества! Добавив 2–3 столовых ложки соды непосредственно в мешок или контейнер пылесоса, можно превратить его в своеобразный фильтр, задерживающий пыль и неприятные запахи.
Во время уборки пыль не будет подниматься в воздух, а в комнате остается легкий, почти незаметный аромат свежести. Однако важно не переборщить – слишком много соды может засорить двигатель пылесоса, что может привести к его поломке.
Также следует помнить, что этот способ подходит только для сухой уборки. Если сода смешается с водой, она превратится в густую массу, которую потом трудно удалить.
Чтобы сделать воздух еще более приятным, добавьте к соде несколько капель эфирного масла лаванды или лимона – пылесос равномерно распространит аромат по всему дому.
А владельцам домашних животных этот метод поможет избавиться от специфических запахов, которые могут оставаться в доме.
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