Как прочистить ливень в раковине за минуту / © Фото из открытых источников

Реклама

Существует простой домашний лайфхак, где используется всего 1 ложка доступного средства, которое помогает расщепить жир, грязь и остатки пищи в трубах и предотвращает повторные засоры.

Что нужно для очистки слива

Для этого способа вам понадобится:

1 столовая ложка соды или соли (в зависимости от степени загрязнения);

кипяток (приблизительно 1–1,5 литра);

по желанию — немного уксуса для усиления эффекта.

Как применять лайфхак (пошагово)

Насыпьте 1 ложку соды или соли прямо в слив раковины. Медленно залейте небольшое количество горячей воды, чтобы вещество проникло в трубы. Для более сильного эффекта добавьте пол стакана уксуса — начнется реакция, которая поможет расщепить жир. Оставьте смесь действовать на 10–15 минут. Промойте все обилием кипятка.

Почему этот метод работает

Сода и соль действуют как природные абсорбенты, разрушающие жировые отложения на стенках труб. Горячая вода помогает смыть размягченное загрязнение, а уксус усиливает очищающий эффект благодаря химической реакции.

Реклама

В результате:

исчезают жировые пробки;

устраняется неприятный запах;

улучшается проходимость воды.

Полезные советы

Используйте этот метод 1 раз в 1-2 недели для профилактики. Не заливайте кипящую воду в пластиковые трубы без проверки. Если засор сильно — повторите процедуру 2–3 раза.

Типичные ошибки

использование только холодной воды (эффект ослабевает);

чрезмерное количество уксуса (не усиливает, а только тратит продукт);

игнорирование профилактики — засоры накапливаются со временем.

FAQ

Как прочистить слив в раковине в домашних условиях?

Самый простой способ — использовать соду или соль с горячей водой, иногда с добавлением уксуса для усиления реакции.

Что залить в раковину, чтобы не было засорения?

Реклама

Для профилактики можно периодически промывать слив водой с 1 ложкой соды или соли.

Почему засоряется раковина и как этого избежать?

Основная причина — жир, остатки пищи и мыло. Избежать проблемы помогает регулярная очистка и не слив масла в раковину.

Новости партнеров