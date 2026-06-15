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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
379
Время на прочтение
2 мин

Одна ложка этого в слив — и никаких засоров: простой домашний лайфхак, который реально работает

Засоренная раковина — одна из самых распространенных внезапно бытовых проблем: вода начинает медленно сходить, появляется неприятный запах, а иногда и полная остановка слива. Но решить это можно без дорогостоящих средств и вызова сантехника.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как прочистить ливень в раковине за минуты

Как прочистить ливень в раковине за минуту / © Фото из открытых источников

Существует простой домашний лайфхак, где используется всего 1 ложка доступного средства, которое помогает расщепить жир, грязь и остатки пищи в трубах и предотвращает повторные засоры.

Что нужно для очистки слива

Для этого способа вам понадобится:

  • 1 столовая ложка соды или соли (в зависимости от степени загрязнения);

  • кипяток (приблизительно 1–1,5 литра);

  • по желанию — немного уксуса для усиления эффекта.

Как применять лайфхак (пошагово)

  1. Насыпьте 1 ложку соды или соли прямо в слив раковины.

  2. Медленно залейте небольшое количество горячей воды, чтобы вещество проникло в трубы.

  3. Для более сильного эффекта добавьте пол стакана уксуса — начнется реакция, которая поможет расщепить жир.

  4. Оставьте смесь действовать на 10–15 минут.

  5. Промойте все обилием кипятка.

Почему этот метод работает

Сода и соль действуют как природные абсорбенты, разрушающие жировые отложения на стенках труб. Горячая вода помогает смыть размягченное загрязнение, а уксус усиливает очищающий эффект благодаря химической реакции.

В результате:

  • исчезают жировые пробки;

  • устраняется неприятный запах;

  • улучшается проходимость воды.

Полезные советы

  1. Используйте этот метод 1 раз в 1-2 недели для профилактики.

  2. Не заливайте кипящую воду в пластиковые трубы без проверки.

  3. Если засор сильно — повторите процедуру 2–3 раза.

Типичные ошибки

  • использование только холодной воды (эффект ослабевает);

  • чрезмерное количество уксуса (не усиливает, а только тратит продукт);

  • игнорирование профилактики — засоры накапливаются со временем.

FAQ

Как прочистить слив в раковине в домашних условиях?

Самый простой способ — использовать соду или соль с горячей водой, иногда с добавлением уксуса для усиления реакции.

Что залить в раковину, чтобы не было засорения?

Для профилактики можно периодически промывать слив водой с 1 ложкой соды или соли.

Почему засоряется раковина и как этого избежать?

Основная причина — жир, остатки пищи и мыло. Избежать проблемы помогает регулярная очистка и не слив масла в раковину.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
379
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