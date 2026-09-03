Как отчистить сковороду от жира и нагара / © www.freepik.com/free-photo

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Если на сковороде или противнями годами накапливался жир, обычная мойка часто оказывается бессильной. Не обязательно покупать дорогие агрессивные средства. Один из действенных вариантов — перкарбонат натрия, который еще называют кислородным отбеливателем. Этот порошок при контакте с горячей водой выделяет активный кислород, а щелочная среда помогает ослабить стойкие органические загрязнения. Именно поэтому его используют для очистки посуды, кухонных поверхностей и другой утвари.

Как приготовить средство

Для обычного загрязнения достаточно столовой ложки перкарбоната натрия на литр горячей воды. Такая концентрация соответствует рекомендациям по бытовой очистке.

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Если нужно отмыть противень или сковороду, налейте горячую воду в емкость, добавьте порошок и хорошо перемешайте. Загрязненный предмет должен быть полностью погружен в раствор.

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Оставьте его примерно на 30 минут. За это время средство будет постепенно размягчать наслоение жира. Для очень запущенных загрязнений время замачивания можно увеличить, но не следует сразу переходить к продолжительному кипячению.

После замачивания слейте раствор и протрите поверхность губкой или щеткой. Старый жир и размягченный нагар должны отходить гораздо легче, чем во время сухого оттирания. Для особо толстого слоя процедуру можно повторить. Украинские продавцы перкарбоната также рекомендуют его для очистки кастрюль и сковород, отмечая, что для сильных загрязнений концентрацию увеличивают.

Важно: подходит не для всей посуды

Перкарбонат — сильное средство, поэтому перед очисткой нужно учесть материал. Лучше всего использовать его для нержавеющей стали, стекла и эмалированной посуды, если производитель не имеет других рекомендаций. Для деликатного антипригарного покрытия и алюминия лучше выбрать другой метод и сначала проверить средство на незаметном участке.

Работать желательно в перчатках, а после очищения сковороду или противень нужно очень хорошо промыть большим количеством воды. В инструкциях к перкарбонату также указывается на необходимость защищать кожу во время работы с концентрированным раствором.

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