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Одна ложка популярного средства — и вы забудете о неприятном запахе из морозильной камеры: эффективность проверена
Морозильная камера должна быть не только функциональной, но и гигиенически чистой — это залог не только более длительного хранения продуктов, но и стабильной работы техники. Однако даже при регулярном уходе в ней могут появиться крайне неприятные запахи, вызывающие дискомфорт всякий раз, когда открываешь дверцу. Как быстро и безопасно устранить эту проблему?
Неприятный запах в морозильной камере — проблема, знакомая многим хозяевам. Зачастую он возникает из-за оставшихся еды, которые затерялись среди других продуктов, или из-за разлившейся жидкости замерзла и успела пропитать запахом все вокруг.
Специалисты поделились с изданием Express проверенным способом, что поможет быстро и безопасно избавиться от вони в морозилке. Для этого понадобится всего один доступный ингредиент — обычная пищевая сода. Она действует как естественный нейтрализатор запахов и отлично очищает поверхности.
Что нужно сделать:
растворить 1 столовую ложку соды в 1 литре воды;
тщательно протереть этим раствором все внутренние поверхности морозилки полки, стенки, ящики.
Это простое средство не только эффективно убирает запахи, но и не содержит вредных для здоровья веществ. При необходимости следует провести глубокую очистку: выключить морозильную камеру, выбросить испорченные или просроченные продукты, разморозить лед и только затем обработать поверхности содовым раствором.
Такой подход не только освежит технику, но и будет способствовать сохранению свежести продуктов и лучшей работе самой морозильной.