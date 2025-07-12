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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Одна ложка популярного средства — и вы забудете о неприятном запахе из морозильной камеры: эффективность проверена

Морозильная камера должна быть не только функциональной, но и гигиенически чистой — это залог не только более длительного хранения продуктов, но и стабильной работы техники. Однако даже при регулярном уходе в ней могут появиться крайне неприятные запахи, вызывающие дискомфорт всякий раз, когда открываешь дверцу. Как быстро и безопасно устранить эту проблему?

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как убрать неприятный запах из морозильной камеры с помощью одного средства

Как убрать неприятный запах из морозильной камеры с помощью одного средства / © Фото из открытых источников

Неприятный запах в морозильной камере — проблема, знакомая многим хозяевам. Зачастую он возникает из-за оставшихся еды, которые затерялись среди других продуктов, или из-за разлившейся жидкости замерзла и успела пропитать запахом все вокруг.

Специалисты поделились с изданием Express проверенным способом, что поможет быстро и безопасно избавиться от вони в морозилке. Для этого понадобится всего один доступный ингредиент — обычная пищевая сода. Она действует как естественный нейтрализатор запахов и отлично очищает поверхности.

Что нужно сделать:

  • растворить 1 столовую ложку соды в 1 литре воды;

  • тщательно протереть этим раствором все внутренние поверхности морозилки полки, стенки, ящики.

Это простое средство не только эффективно убирает запахи, но и не содержит вредных для здоровья веществ. При необходимости следует провести глубокую очистку: выключить морозильную камеру, выбросить испорченные или просроченные продукты, разморозить лед и только затем обработать поверхности содовым раствором.

Такой подход не только освежит технику, но и будет способствовать сохранению свежести продуктов и лучшей работе самой морозильной.

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Дата публикации
Количество просмотров
174
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