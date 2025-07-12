Как убрать неприятный запах из морозильной камеры с помощью одного средства / © Фото из открытых источников

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Неприятный запах в морозильной камере — проблема, знакомая многим хозяевам. Зачастую он возникает из-за оставшихся еды, которые затерялись среди других продуктов, или из-за разлившейся жидкости замерзла и успела пропитать запахом все вокруг.

Специалисты поделились с изданием Express проверенным способом, что поможет быстро и безопасно избавиться от вони в морозилке. Для этого понадобится всего один доступный ингредиент — обычная пищевая сода. Она действует как естественный нейтрализатор запахов и отлично очищает поверхности.

Что нужно сделать:

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растворить 1 столовую ложку соды в 1 литре воды;

тщательно протереть этим раствором все внутренние поверхности морозилки полки, стенки, ящики.

Это простое средство не только эффективно убирает запахи, но и не содержит вредных для здоровья веществ. При необходимости следует провести глубокую очистку: выключить морозильную камеру, выбросить испорченные или просроченные продукты, разморозить лед и только затем обработать поверхности содовым раствором.

Такой подход не только освежит технику, но и будет способствовать сохранению свежести продуктов и лучшей работе самой морозильной.