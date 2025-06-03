Чем подкормить чеснок в июне / © unsplash.com

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Это магическое удобрение — аммиачная селитра, она помогает повысить урожайность чеснока в три раза и способствует формированию больших головок. Рассказываем, какая польза аммиачной селитры для чеснока и как правильно вносить удобрение.

В чем польза аммиачной селитры для чеснока: 4 главных преимущества

Стимулирует активный рост зелени. Аммиачная селитра является источником азота — элемента, особенно важного в период вегетации. Благодаря этому удобрению чеснок наращивает мощные зеленые перья, непосредственно влияющие на формирование здоровой и большой головки. Повышает иммунитет растения. Регулярная подкормка аммиачной селитрой укрепляет защитные силы чеснока. Растение становится более устойчивым к грибковым заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям, в частности к резким перепадам температур. Улучшает усвоение питательных веществ. Аммиачная селитра активизирует микрофлору почвы, благодаря чему другие питательные элементы — калий, фосфор, магний, лучше усваиваются корневой системой. Это способствует равномерному развитию чеснока. Обеспечивает качественный урожай. Подкормка этим удобрением в правильный период — в фазе формирования головок, обеспечивает более крупные, более плотные и ароматные головки чеснока. К тому же, такой урожай будет дольше сохраняться.

Как приготовить подкормку в виде раствора

Чтобы чеснок усвоил азот очень быстро, нужно приготовить жидкое удобрение. На 10 л воды нужно взять столовую ложку аммиачной селитры, хорошо размешать до полного растворения и полить грядки под каждый кустик.

Подкормку нужно сделать не позднее первых десяти дней лета. Если внести селитру позже, растение начнет наращивать зелень вместо того, чтобы формировать головку, что снизит качество урожая. Также не следует совмещать удобрение с другими азотными подкормками. Иначе это может привести к «жированию» растения, наземная часть будет пышной, а головки вырастут мелкими.

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