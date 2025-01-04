Одна маленькая хитрость, которая поможет всегда выбирать качественные куриные яйца: при чем здесь размер

В нашем сознании крепко закрепился стереотип о том, что "чем больше, тем лучше" и мы активно используем его в любой сфере жизни. Однако, как утверждают специалисты, с яйцами этот подход оправдан не всегда. На самом деле крупные яйца не указывают на высокое качество или пользу.

Действительно ли полезны яйца больших размеров

Почему специалисты не советуют гнаться именно за большими яйцами категории С0? Прежде всего, это объясняется тем, что их обычно несут старые куры-несушки. Птицефабрики часто пытаются поддерживать их производительность на высоком уровне, добавляя в корма гормональные добавки. А это отрицательно сказывается на качестве самих яиц. Они менее натуральны, по полезным свойствам значительно уступают яйцам меньших размеров.

Как выбрать действительно качественные и вкусные яйца

Чтобы сделать правильный выбор, следует обратить внимание на следующие категории:

Более натуральными и качественными считаются небольшие яйца (категории С2 и С3), несущие молодые куры-несушки. Они еще не испытали интенсивного влияния гормональных добавок. Экологически чистым продуктом считаются сельские яйца (категории Д2 и Д3) – их обычно продают только на фермерских рынках, а вот в магазинах они почти не встречаются. Они также отличаются натуральным составом.

Эксперты также рекомендуют при выборе яиц в магазине ориентироваться не только на размер, но и на производителя продукции. Лучше отдавать предпочтение фермерским или мелким яйцам (по возможности). Так вы можете быть уверены, что получите действительно натуральный и качественный продукт, который будет полезен вашему организму. Помните, что качество яиц зависит от условий, в которых содержатся птицы.

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