Чем опрыскать садовые дорожки осенью от сорняков / © unsplash.com

Постоянный обжиг занимает время, силы и часто не дает долговременного результата. Однако существует простой, экологичный и бюджетный способ навсегда избавиться от этой напасти без агрессивной химии.

Существует эффективный метод, который работает не хуже покупных гербицидов. Для этого вам понадобятся только доступные домашние ингредиенты — все, что скорее всего уже есть на кухне.

Осенняя обработка дорожек обеспечит защиту от сорняков до середины, а иногда и до самого конца следующего сезона. В течение многих месяцев между плитками не будет прорастать ни одно нежелательное растение.

Чтобы приготовить раствор, смешайте:

200 мл обычного столового уксуса,

2 столовые ложки любого жидкого мыла,

2 чайные ложки поваренной соли.

Все тщательно взболтайте и перелейте в бутылку с распылителем. Опрыскивайте раствор прицельно между плитками или рейками, чтобы средство попало непосредственно на сорняки и корни. Такая точечная обработка эффективно уничтожает даже стойкие растения.

Результат вас приятно удивит: весной садовые дорожки останутся чистоплотными и чистыми, а борьба с сорняками останется в прошлом. Один простой осенний шаг — и вы экономите время, силы и средства в течение всего дачного сезона.