Одна ошибка может испортить всю рыбу: как правильно засолить красное филе

Как засолить красную рыбу в домашних условиях: пропорции соли и сахара / © pexels.com

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Главное — правильно рассчитать количество ингредиентов и не передержать филе в холодильнике. Своим рецептом приготовления поделилась кулинарная блогерша Алена Карпюк на странице в Instagram.

Какую рыбу лучше взять для засолки

Для этого рецепта подойдет лосось или форель. Лучше выбирать целый кусок филе со шкуркой: его удобно обрабатывать, а после засолки легко нарезать тонкими ломтиками.

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При покупке обратите внимание на запах и вид рыбы. Свежее филе должно быть упругим, без слизи и неприятного запаха. Если купили замороженный продукт, размораживайте его постепенно — в холодильнике, а не на кухонном столе.

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Перед приготовлением проверьте, не осталось ли в мякоти мелких косточек. Их можно вытащить пинцетом.

Есть еще один немаловажный момент: для такого рецепта нужна рыба, предназначенная для употребления без термической обработки и должным образом подготовленная для этого. Обычная засолка не уничтожает всех возможных паразитов и бактерий.

Сколько соли и сахара нужно для красной рыбы

Чтобы филе получилось в меру соленым, важно не переборщить с приправами. Для 400 г красной рыбы понадобятся:

1 столовая ложка соли;

1 чайная ложка сахара с горкой.

Соль придает рыбе нужный вкус, а сахар немного смягчает соленость. Вместе они создают приятный баланс, благодаря которому филе не кажется слишком соленым.

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Как засолить красную рыбу в домашних условиях

Сначала подготовьте филе: удалите косточки, если они есть, и хорошо промокните рыбу бумажными полотенцами. Поверхность должна быть сухой, чтобы смесь равномерно накрыла кусок.

Смешайте в небольшой миске соли с сахаром. Полученной смесью натрите рыбу со всех сторон, не обходя края.

Положите филе в контейнер с крышкой и поставьте в холодильник на 8–12 часов. За это время рыба просолится и приобретет характерный вкус слабосоленого продукта.

Когда время истечет, достаньте филе и слейте образовавшуюся в контейнере жидкость. Остатки смеси можно убрать бумажным полотенцем. По рецепту блоггерши, промывать рыбу водой после засолки не нужно.

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Готовое филе нарежьте тонкими ломтиками. Если сразу не планируете его подавать, держите в холодильнике в чистом закрытом контейнере и соблюдайте рекомендации по безопасному хранению.

С чем подавать слабосоленую красную рыбу

Самый простой вариант — сделать бутерброды. Подсушите кусочки багета или другого хлеба, мажьте сливочным сыром и выложите сверху несколько ломтиков рыбы. По желанию добавьте авокадо, укроп или чуть-чуть лимонного сока.

Слабосоленый лосось также хорошо сочетается со свежими огурцами, листьями салата, яйцами и овощами. Его можно добавлять в салаты, заворачивать в лаваш или использовать для приготовления тарталеток.

Если готовите закуску для гостей, попробуйте подать тонкие ломтики рыбы с крем-сыром и зеленью на небольших кусочках багета. Такое блюдо готовится быстро, а на столе выглядит аппетитно.

FAQ

Как засолить красную рыбу в домашних условиях?

Филе лосося или форели нужно обсушить, удалить косточки и натереть смесью соли и сахара. Для 400 г рыбы по этому рецепту принимают столовую ложку соли и чайную ложку сахара с горкой. Затем филе кладут в закрытый контейнер и оставляют в холодильнике на 8–12 часов. Для такого способа важно использовать рыбу, безопасную для употребления без термической обработки.

Сколько соли и сахара нужно в 400 г красной рыбы?

На 400 г филе понадобится столовая ложка соли и одна чайная ложка сахара с горкой. Этого количества достаточно для приготовления слабосоленого лосося или форели по приведенному рецепту.

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