Одна ошибка осенью может уничтожить ваши комнатные растения: что не советуют делать эксперты

Комнатные растения. / © pixabay.com

Комнатные растения нуждаются больше воды летом, ведь тогда они активно растут и имеют больше доступа к солнечному свету. Впрочем, продолжение такого графика полива осенью может испортить ваши комнатные растения.

Как скорректировать режим полива, чтобы ваши комнатные растения оставались здоровыми в течение всех холодных месяцев, рассказали эксперты ресурса Martha Stewart.

Осенью и зимой температура значительно прохладнее, ограниченный солнечный свет и уменьшенное испарение. Это означает, что комнатные растения меньше нуждаются в ежедневном или даже еженедельном поливе, поскольку они входят в период покоя.

Почему нужно уменьшить полив

Комнатные растения требуют меньше воды, потому что дни становятся короче и значительно уменьшается солнечный свет. По словам эксперта по садоводству Мегана Брейма, с началом осени комнатные растения уже готовятся к меньшему поливу зимой.

Комнатные растения замедляются и наслаждаются темными днями зимней спячки, тратя гораздо меньше энергии и, следовательно, гораздо меньше воды. Уменьшение полива имеет решающее значение, чтобы избежать одной из главных проблем растений в это время года корневой гнили.

Признаки того, что пора сократить полив

Влажная почва

Осенью и зимой вы заметите, что почва остается влажной гораздо дольше, чем летом. Например, если вы привыкли поливать каждые семь дней, то сейчас можно обнаружить, что почва все еще достаточно влажная через неделю.

Это сигнал, чтобы отказаться от захвата поливом и дольше ждать между перерывами.

Желтые листья

Если вы заметили, что листья желтеют или стебли становятся мягкими у почвы, это может быть сигналом к прекращению полива в новом сезоне.

Однако не путайте эти признаки с противоположной крайностью – недостаточным количеством воды. Если вы заметили, что листья вашего растения хрустящие или само растение поникло, причиной может быть нехватка воды.

Как поливать растения

С приходом осени и зимой замените жесткие летние графики полива на регулярную проверку. Нужно только засунуть косточку пальца в грунт. Если на коже есть пятнышки грязи – это хороший признак того, что с вашим растением все в порядке. Но она чиста – это значит, что влаги недостаточно.

Лучше поливать растения обильно и нечасто, а не поверхностно каждый день. Да, вы уменьшите риск чрезмерного полива растений. Ведь он лишает корни кислорода и является быстрым путем грибковых проблем и корневой гнили.

