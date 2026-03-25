Гортензия / © unsplash.com

Реклама

Правильный уход за гортензиями весной является одним из ключевых факторов для формирования обильного цветения в будущем. Именно в этот период садоводам рекомендуют выполнить базовую обрезку, которая помогает растению направить ресурсы на развитие новых побегов и бутонов.

Об этом сообщило издание Express.

Специалисты отмечают: обрезку следует проводить в конце зимы или в начале весны. Однако перед этим важно учесть особенности конкретного сорта. Некоторые виды гортензий формируют цветочные почки на «старой древесине» — то есть на побегах, которые выросли в предыдущие сезоны.

Реклама

Речь идет, в частности, о гортензии крупнолистной (Hydrangea macrophylla) и ее разновидностях, включая lacecap-формами. У таких растений бутоны закладываются заранее. Поэтому чрезмерная или несвоевременная обрезка может привести к тому, что эти почки будут срезаны вместе со стеблями.

Эксперт по садоводству Майкл Гриффитс обращает внимание: главное правило при обрезке — не повредить те части растения, на которых уже сформированы будущие цветы. По его словам, сама процедура не является сложной, если знать, где именно расположены эти почки.

Во время обрезки гортензий крупнолистных и дуболистных рекомендуется первым делом удалять остатки увядших цветов. Срез делают чуть выше пары здоровых почек, чтобы сохранить потенциал для дальнейшего развития растения.

Кроме этого, садоводам советуют удалять один или два старых побега у основания куста. Такой подход помогает перераспределить питание на более молодые, сильные стебли, что способствует формированию новых бутонов и общему омоложению растения.

Реклама

Также во время весеннего ухода нужно убрать все сухие, поврежденные или слабые ветви. Это не только улучшает внешний вид куста, но и создает условия для развития новых побегов в свободном пространстве.

В Королевском садоводческом обществе дополнительно отмечают: если после зимы растение получило повреждения от мороза, пораженные побеги следует обрезать до первой здоровой пары почек.

Напомним, ранее мы сообщали о пяти фатальных ошибках при поливе рассады и методах их исправления.