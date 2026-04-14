- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 433
- Время на прочтение
- 2 мин
Одна привычка на кухне может разрушить трубы и привести к дорогостоящему ремонту — что известно
Пластиковые трубы не выдерживают регулярного контакта с кипятком. Специалисты предупреждают о рисках и называют способ избежать повреждений.
Специалисты по ремонту сантехники предостерегают: обычное бытовое действие — сливание кипятка после варки макарон, круп или картофеля — может постепенно повредить канализационные трубы.
Об этом сообщило издание Добрі новини.
В современных квартирах все чаще используют пластиковые трубы — из ПВХ или полипропилена. Они удобны в монтаже, но имеют существенный недостаток: чувствительность к высоким температурам. Регулярный контакт с кипятком приводит к размягчению материала, деформации и потере герметичности на стыках.
Со временем это может повлечь за собой появление микротрещин и протечек. Особенно опасно, что повреждения часто возникают в скрытых местах — за кухонной мебелью или в стенах. В итоге незначительная на первый взгляд привычка может обернуться затоплением, повреждением ремонта и затратами на замену труб.
Чтобы избежать проблем, мастера советуют перед сливом горячей воды открывать холодный кран. В таком случае вода смешивается еще в сифоне и в трубы попадает уже безопасная температура.
Отдельно специалисты отмечают: не стоит сливать в раковину жир. После остывания он оседает на стенках труб и может образовывать плотные засоры. Лучше дождаться, пока жир застынет, собрать его бумажным полотенцем и выбросить в мусорку.
