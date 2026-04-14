Специалисты по ремонту сантехники предостерегают: обычное бытовое действие — сливание кипятка после варки макарон, круп или картофеля — может постепенно повредить канализационные трубы.

В современных квартирах все чаще используют пластиковые трубы — из ПВХ или полипропилена. Они удобны в монтаже, но имеют существенный недостаток: чувствительность к высоким температурам. Регулярный контакт с кипятком приводит к размягчению материала, деформации и потере герметичности на стыках.

Со временем это может повлечь за собой появление микротрещин и протечек. Особенно опасно, что повреждения часто возникают в скрытых местах — за кухонной мебелью или в стенах. В итоге незначительная на первый взгляд привычка может обернуться затоплением, повреждением ремонта и затратами на замену труб.

Чтобы избежать проблем, мастера советуют перед сливом горячей воды открывать холодный кран. В таком случае вода смешивается еще в сифоне и в трубы попадает уже безопасная температура.

Отдельно специалисты отмечают: не стоит сливать в раковину жир. После остывания он оседает на стенках труб и может образовывать плотные засоры. Лучше дождаться, пока жир застынет, собрать его бумажным полотенцем и выбросить в мусорку.

