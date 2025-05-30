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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
129
Время на прочтение
2 мин

Одна столовая ложка — вся грязь и жирный налет сойдут с изюма за считанные минуты

Опытные хозяйки моют сухофрукты только таким образом, ведь это безопасно, быстро и не влияет на вкус сушеных ягод.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро промыть изюм

Как быстро промыть изюм / © Unsplash

Всем известно, что изюм нуждается в тщательной промывке перед употреблением. Ведь в процессе высушивания и хранения на ягодах накапливается куча пыли, жира, воска и других примесей. Многие просто заливают сухофрукты кипятком, но так делать нельзя, потому что портится их вкус. Да и простое замачивание в горячей воде не очень эффективно, ведь не может уничтожить опасные болезнетворные бактерии на изюме, если они вдруг туда попали.

Впрочем, существует простой, однако крайне действенный метод очищения изюма — применение пищевой соды. Такой способ позволяет безопасно и эффективно очистить изюм от загрязнений, сохраняя естественный вкус и пользу ягод. Ведь сода обладает способностью вытаскивать из пор изюма глубоко въевшуюся грязь и эффективно удалять жирный налет и воск, остающиеся после обработки кипятком.

Как правильно очистить изюм с помощью пищевой соды

  1. Подготовьте изюм. Возьмите то количество сухофруктов, которое планируете очистить. Для наглядности можете поделить их на две равные части — одну вы обработаете с содой, другую — без нее, так можно будет сравнить результат.

  2. Приготовьте содовый раствор. В глубокую емкость положите примерно 100–150 г изюма, добавьте столовую ложку пищевой соды и залейте горячей водой (не кипятком) так, чтобы жидкость полностью покрывала сухофрукты.

  3. Вымочите изюм. Оставьте изюм в содовой воде на 5–10 минут. За это время на поверхности появится мутность и жирная пленка — это означает, что сода вытащила остатки воска, жира, грязи и других веществ.

  4. Сравните. В другой посуде замочите в кипятке вторую часть сухофруктов без добавления соды. Через несколько минут сравните цвет воды в обеих емкостях: в содовом растворе она будет темнее и мутнее, что подтверждает глубокую очистку.

  5. Тщательно промойте. После замачивания слейте воду и хорошо промойте изюм под струей холодной воды. Продолжайте промывать до полного исчезновения пены.

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Дата публикации
Количество просмотров
129
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