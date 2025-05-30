Как быстро промыть изюм / © Unsplash

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Всем известно, что изюм нуждается в тщательной промывке перед употреблением. Ведь в процессе высушивания и хранения на ягодах накапливается куча пыли, жира, воска и других примесей. Многие просто заливают сухофрукты кипятком, но так делать нельзя, потому что портится их вкус. Да и простое замачивание в горячей воде не очень эффективно, ведь не может уничтожить опасные болезнетворные бактерии на изюме, если они вдруг туда попали.

Впрочем, существует простой, однако крайне действенный метод очищения изюма — применение пищевой соды. Такой способ позволяет безопасно и эффективно очистить изюм от загрязнений, сохраняя естественный вкус и пользу ягод. Ведь сода обладает способностью вытаскивать из пор изюма глубоко въевшуюся грязь и эффективно удалять жирный налет и воск, остающиеся после обработки кипятком.

Как правильно очистить изюм с помощью пищевой соды

Подготовьте изюм. Возьмите то количество сухофруктов, которое планируете очистить. Для наглядности можете поделить их на две равные части — одну вы обработаете с содой, другую — без нее, так можно будет сравнить результат. Приготовьте содовый раствор. В глубокую емкость положите примерно 100–150 г изюма, добавьте столовую ложку пищевой соды и залейте горячей водой (не кипятком) так, чтобы жидкость полностью покрывала сухофрукты. Вымочите изюм. Оставьте изюм в содовой воде на 5–10 минут. За это время на поверхности появится мутность и жирная пленка — это означает, что сода вытащила остатки воска, жира, грязи и других веществ. Сравните. В другой посуде замочите в кипятке вторую часть сухофруктов без добавления соды. Через несколько минут сравните цвет воды в обеих емкостях: в содовом растворе она будет темнее и мутнее, что подтверждает глубокую очистку. Тщательно промойте. После замачивания слейте воду и хорошо промойте изюм под струей холодной воды. Продолжайте промывать до полного исчезновения пены.