Свет 3000 K и 4000 K: в чем разница / © unsplash.com

3000K — это теплый, мягкий свет, создающий уют, знакомый нам из домашней среды. Оно расслабляет и настраивает отдых.

4000K дает более холодное, нейтральное освещение. Эксперты называют его “офисным” стандартом. Разница в тысячу градусов кажется незначительной, но для глаз она ощутима.

Теплый свет уменьшает нагрузку на зрение вечером, помогает расслабиться и готовит организм ко сну. Холодный оттенок, напротив, стимулирует активность, напоминает дневной свет и бодрит.

Проблемы возникают, когда 4000K используют в спальне или гостиной: глаза быстро устают, а человек испытывает резьбу и дискомфорт.

Дизайнеры советуют подбирать лампы в соответствии с назначением комнаты. Для отдыха лучше выбирать теплые лампы 2700–3000K.

В рабочих зонах оптимальным будет нейтральный свет — он повышает концентрацию и производительность.

Инженеры добавляют, что цветовая температура влияет не только на зрение, но и на психику: тёплый свет создает ощущение безопасности, а холодный может раздражать, особенно людей с чувствительными глазами.

Поэтому выбор лампы — это не только вопрос стиля, но и комфорт и здоровье. Современные технологии позволяют регулировать температуру света: умные лампы позволяют изменять режимы по необходимости.

Но если речь идет о стандартных моделях, помните: 3000K и 4000K — это совершенно разные сценарии освещения, и ошибка в выборе может обернуться усталостью и нарушением сна.