ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
93
Время на прочтение
2 мин

Одна замена— и не будет вони: эта "вещь" отмывает посуду лучше любой губки

Настал момент забыть о привычных магазинных губках и тряпках! Вы можете сделать собственную “губку” для посуды, которая будет мыть эффективнее и служить дольше.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем лучше заменить кухонную губку

Чем лучше заменить кухонную губку / © Pixabay

Практически в каждом доме можно отыскать обыкновенные, но действенные альтернативы для уборки. Например, многие уже давно оценили преимущества самодельных приспособлений, и один из самых интересных и доступных вариантов — старый тюль.

Те, кто попытался мыть посуду тюлем, отмечают ее отличную способность справляться даже со сложными загрязнениями. В отличие от обычных губок тюль служит дольше, не задерживает неприятные запахи и остается более гигиеническим материалом.

Создать такую “губку” очень просто. Возьмите старый тюль, тщательно выстирайте его, чтобы избавиться от пыли и загрязнений. Отрежьте большой кусок, сложите его несколько раз для плотности и крепко перевяжите нитью или веревкой — и готово! Ваша новая губка готова к использованию.

Преимущества мытья посуды тюлем:

  1. Тюль кропотливо удаляет остатки еды и загрязнения, не оставляя следов на посуде.

  2. Благодаря сетчатой структуре он медленнее накапливает бактерии даже во влажной среде.

  3. Легко дезинфицируется — достаточно обдать кипятком, чтобы уничтожить бактерии.

  4. Использование старого тюля экономит деньги на новых губках.

  5. Дает старым вещам вторую жизнь и уменьшает количество мусора.

  6. Хорошо пенится с моющими средствами, что уменьшает их расход.

Самодельная “губка” из тюля — это практичное, экономное и экологически чистое решение для мытья посуды. Впрочем, для кастрюль и сковородок с пригоревшими остатками лучше использовать абразивные инструменты.

Эксперты советуют в таких случаях щетки с длинной ручкой и щетиной из натуральных или синтетических материалов. Подобно тюлю, они менее склонны к накоплению бактерий, делая мытье посуды более безопасным и гигиеническим.

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie