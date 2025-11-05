Одна замена— и не будет вони: эта "вещь" отмывает посуду лучше любой губки

Чем лучше заменить кухонную губку / © Pixabay

Практически в каждом доме можно отыскать обыкновенные, но действенные альтернативы для уборки. Например, многие уже давно оценили преимущества самодельных приспособлений, и один из самых интересных и доступных вариантов — старый тюль.

Те, кто попытался мыть посуду тюлем, отмечают ее отличную способность справляться даже со сложными загрязнениями. В отличие от обычных губок тюль служит дольше, не задерживает неприятные запахи и остается более гигиеническим материалом.

Создать такую “губку” очень просто. Возьмите старый тюль, тщательно выстирайте его, чтобы избавиться от пыли и загрязнений. Отрежьте большой кусок, сложите его несколько раз для плотности и крепко перевяжите нитью или веревкой — и готово! Ваша новая губка готова к использованию.

Преимущества мытья посуды тюлем:

Тюль кропотливо удаляет остатки еды и загрязнения, не оставляя следов на посуде. Благодаря сетчатой структуре он медленнее накапливает бактерии даже во влажной среде. Легко дезинфицируется — достаточно обдать кипятком, чтобы уничтожить бактерии. Использование старого тюля экономит деньги на новых губках. Дает старым вещам вторую жизнь и уменьшает количество мусора. Хорошо пенится с моющими средствами, что уменьшает их расход.

Самодельная “губка” из тюля — это практичное, экономное и экологически чистое решение для мытья посуды. Впрочем, для кастрюль и сковородок с пригоревшими остатками лучше использовать абразивные инструменты.

Эксперты советуют в таких случаях щетки с длинной ручкой и щетиной из натуральных или синтетических материалов. Подобно тюлю, они менее склонны к накоплению бактерий, делая мытье посуды более безопасным и гигиеническим.