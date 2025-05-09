Одно из самых тревожных пророчеств Ванги может сбыться: чего ожидать в 2025 году

Пророчица Ванга / Фото: Ванга— съветы и пророчества/Facebook

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Болгарская слепая провидица Баба Ванга предполагала масштабную войну в 2025 году. И на фоне обострения ситуации между Индией и Пакистаном, возможно, это ее предсказание может скоро сбыться.

Об этом пишет timesnownews.com.

«С учетом того, что происходит сейчас в мире, пророчество Ванги о грядущем конфликте кажется все более вероятным. Она утверждала, что в Европе начнётся катастрофическая война. И напряженность, особенно из-за конфликта в Украине, только растет», — говорится в публикации.

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По словам провидицы, эта война может стать апокалиптической не только для Европы, но и для всего мира.

«Ужесточение противостояния между Индией и Пакистаном также указывает на такую угрозу», — добавили в издании.

Кроме того, в соцсетях активно распространяется видео с индийским гуру Свами Йогешваранандой Гири, который рассказал о редкой планетарной выстройке в мае. Это астрологическое явление похоже на наблюдавшиеся во времена Махабгараты.

Гуру Свами Йогешварананда Гири / Фото: sharanam.advayta.org

«Около 30 мая формируется астрологическая конфигурация. Положение шести планет напоминает те же выстраивания, которые происходили при Махабгарате или других великих войнах в прошлом. Это математический расчет», — заявил он.

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Индийский гуру также подчеркнул, что это предсказание основано на астрономических вычислениях, а не на личном мнении.

«Это формулы. Вы можете проверить их сами. Речь не о чьих-то словах, а о математике», — сказал он.

В издании акцентировали, что предсказания Бабы Ванги и Свами Йогешварананды удивительно совпадают. Хотя Ванга напрямую не упоминала Индию, она говорила о том, что война будет разрушительной для всего мира.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, на границе между Пакистаном и Индией произошло самое масштабное воздушное сражение. Там больше часа боролись 125 истребителей.