Японские собаки в среднем живут почти на три года дольше, чем домашние любимцы в Великобритании, и ключевую роль в этом может играть рацион. Если в Британии средняя продолжительность жизни собак составляет около 11,2 года, то в Японии так называемые «суперстаршие» животные доживают до 14,1 года.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринарка Эйми Уорнер объясняет: дело не только в генетике или породах, но и в отходе от дешевых ультраобработанных кормов. По ее словам, все больше владельцев выбирают простые и натуральные дополнения к рациону, которые могут поддержать здоровье собаки в старшем возрасте и улучшить качество жизни.

Одной из таких замен специалист называет замороженную чернику. Она содержит антоцианы — антиоксиданты, которые помогают уменьшать окислительный стресс. Горсть ягод может стать полезной альтернативой сладким обработанным лакомствам. Еще один пример — обычное вареное яйцо, которое добавляют к основному корму. Оно является источником аминокислот и лецитина, поддерживающих мышцы у старших собак.

Также ветеринарка советует обращать внимание на состав корма. Дешевые варианты с большим количеством зерновых и «животных производных» могут способствовать воспалению и набору лишнего веса. В Японии все чаще выбирают свежие, приготовленные на пару или вяленые корма, более близкие к натуральному рациону.

В то же время эксперт отмечает: питание работает только вместе с контролем веса. По ее наблюдениям, у собак любых пород именно нежирная кондиция и рацион с низким уровнем воспаления связаны с более долгой жизнью и более поздним развитием хронических болезней.

Тем, кто хочет внести изменения, советуют действовать осторожно: не добавлять соль, масло или чеснок и учитывать все лакомства в суточной калорийности. Добавки не должны превышать 10% ежедневного рациона — ведь ожирение остается одной из главных угроз долголетию собак.

