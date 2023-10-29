Одно копеечное средство поможет избавиться от кротов, мышей на участке, и зайцы к вам не придут

Никаких мышей, кротов, и заяц больше не появится на вашем участке. Рассказываем, как навсегда выгнать их с дачи в ноябре.

Избавиться от мышей, кротов, вредителей, отпугивать зайцев поможет березовый деготь – природное средство, которое можно купить в каждой аптеке.

Березовый деготь – это натуральное вещество, которое получают из коры березы. Он представляет собой черную, маслянистую жидкость с выраженным характерным запахом. Благодаря антисептическим и релевантным свойствам березовый деготь используется в разных областях, включая сельское хозяйство. Березовый деготь используется для консервации древесины, защиты растений от вредителей и болезней, для медицинских целей.

Осенняя борьба с кротами

Ноябрь – лучшее время, чтобы выгонять кротов с помощью дегтя.

Чтобы избавиться от кротов, приготовьте раствор из березового дегтя, разведите 6 ст. л. дегтя в 10 литрах воды.

Закопайте пустые 1-1,5 литровые бутылки по всему участку так, чтобы горлышка торчала из земли. Сделайте отверстия в бутылках раньше времени.

Залейте их указанным раствором из дегтя.

Это отпугнет кротов и обеспечит целостность вашей дачи в следующем году. Как выгнать мышей с помощью дегтя Смешайте березовый деготь с водой в соотношении 1:10, аналогично методу для кротов.

Опрыскивайте территорию участка, кустарники, деревья. Для этого используйте пульверизатор или другую аппаратуру для опрыскивания территории, где наблюдается активность мышей.

Мыши, почувствуя запах березового дегтя, убегут из вашего участка.

Еще один вариант – это в местах скопления мышей разложить пропитанные березовым дегтем тряпки или кусочки губки. Для большей эффективности такую обработку можно время от времени повторять. Борьба с зайцами Если дача расположена у леса, то зимой могут прийти зайцы и погрызть кору. Чтобы этого избежать, раствором березового дегтя, приготовленного для борьбы с кротами, опрыскивайте стволы деревьев. Еще лучше сначала обернуть стволы тканью, а затем опрыскать ее раствором на стволе. Так будет даже долговечнее и надежнее. Как защититься от зайцев Также следует применить березовый деготь для борьбы за паразитами. Как выгнать паразитов из кустов на участке

Для этого понадобятся деготь, опилки и вода.

Растворите деготь в воде. Замочите обычные опилки в этом средстве и рассыпьте их под всеми кустами. Больше вы не увидите ни одного вредителя!

После обрезки деревьев

После обрезки деревьев осенью очень хорошо смазать места обрезки именно березовым дегтем. Он дезинфицирует обрезы лучше, чем любые антисептики, и защитит растения от поражений и вредителей.

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