Одно простое действие – и ребенок всегда будет вас слушаться: как стать авторитетными родителями

Часто от родителей можно услышать жалобы, что ребенок не слушается или отказывается выполнять их просьбы. Психологи утверждают, что только одно простое действие поможет сформировать родительский авторитет.

Многие боятся стать для своих детей неавторитетными родителями. И в таком страхе, говорят психологи, нет ничего удивительного. Если мама или отец теряют свой авторитет в глазах ребенка, она может перехватить контроль над ними, что приводит к ссорам и может стать причиной серьезных проблем.

Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок стал непослушным и капризным, не желаете видеть, как дочь или сын сердятся, когда вы обращаетесь к ним с просьбами, тогда вам понадобится одна простая, но действенная рекомендация.

Действовать нужно так: когда вы даете малышу любую задачу (например, помыть после себя посуду, положить игрушки или сесть уже за уроки), важно говорить об этом уверенно. Нужно, чтобы ребенок не услышал в вашем голосе нерешительные нотки.

Если ребенок уже игнорирует ваши просьбы и отказывается выполнять задания, не стоит сдаваться и просто уходить. Но и спорить, кричать, наказывать или угрожать ребенку тоже нельзя, говорят психологи.

Нужно просто подождать, чтобы ребенок сделал то, что вы его попросили. При необходимости обратитесь к ней еще раз. Скорее всего, малыш выполнит просьбу, если поймет, что родители будут стоять на своем и сохранять спокойствие.

Не забудьте поблагодарить за проделанную работу, похвалить, если она была сделана хорошо и улыбнуться.

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