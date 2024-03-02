Одно простое действие снижает расход на несколько процентов: как хитрые водители экономят на топливе

Оказывается, достаточно выполнить одно простое действие и автомобиль будет тратить гораздо меньше бензина или дизеля. Показатель уменьшится не менее чем на 2%.

Что делать? Опытные водители советуют просто провести генеральную уборку в своем багажнике. Прежде всего, нужно извлечь из него все трудные вещи, которые вряд ли понадобятся вам в пути.

К примеру, инструменты лучше хранить в гараже, а не в этом отделе транспортного средства. Всякому хламу также не место в автомобиле.

Было подмечено, что снижение веса машины до 45 кг помогает уменьшить расход топлива на 2%. А если убрать 100 кг, тогда показатель снизится более чем на 4%. Поверьте, в долгосрочной перспективе это очень серьезная экономия.

В таком эффекте нет ничего удивительного. Автомобилю нужно тратить гораздо меньше топлива, ведь он становится легче.

На уровень расхода топлива влияют разные факторы: погодные условия, стиль вождения, тип дорожного покрытия, состояние деталей и т.п. Но опытные водители утверждают, что не менее важна и скорость вождения.

Оказывается существует "экономическая" скорость, при которой тратится меньше всего горючего. Лучше всего выбирать от 80 до 100 километров в час. Именно в таких условиях сохраняется лучший режим силового агрегата. Конечно, разогнаться в городе у вас не получится. Поэтому этот трюк понадобится при дальних поездках.

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