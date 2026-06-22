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Одно простое кухонное средство поможет избавиться от запаха из мусорника в жару
Во время летнего зноя неприятный запах от мусорных ведер может стать настоящей проблемой.
Есть простой способ освежить даже уличный контейнер в жару. Понадобится только одно обычное кухонное средство.
Об этом говорится в материале Mirror.
Речь идет о пищевой соде. Ее достаточно насыпать на дно мусорника. Она поможет уменьшить неприятные запахи, усиливающиеся из-за высокой температуры.
Эксперты объясняют: большинство резких запахов имеют кислую природу, а сода является щелочным веществом. Из-за химической реакции она не просто маскирует запах, а помогает нейтрализовать его.
Этот способ особенно актуален во время волн жары, когда мусор быстрее нагревается, а бактерии активно размножаются.
Уборщица Лили, известная в TikTok как Clean with Lily, поделилась собственным методом, помогающим ей поддерживать мусорное ведро без запаха.
По ее словам, раз в неделю она тщательно моет контейнер.
«Я наливаю в него воду и добавляю немного Zoflora. Затем хорошо оттираю его, тщательно высушиваю, кладу внутрь кухонное полотенце и снова добавляю немного средства. После этого использую пищевую соду в мусорном пакете», — сказала она и отметила, что именно сухость контейнера является одним из ключевых моментов, ведь влага создает питательную среду для бактерий.
Как правильно использовать соду
Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, нужно:
насыпать несколько ложек пищевой соды на дно пустого ведра;
сверху положить мусорный пакет;
добавить бумажное полотенце или несколько слоев газеты под пакет — они будут впитывать протекание;
по желанию смешать соду с несколькими каплями эфирного масла или добавить сухую цитрусовую цедру для приятного запаха.
Такой способ подходит как для домашних ведер, так и для больших уличных контейнеров.
Пользователи в соцсетях уже назвали этот метод «очень эффективным», а специалисты по уборке советуют особо обратить на него внимание именно в жаркую погоду.