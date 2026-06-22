Одно простое кухонное средство поможет избавиться от запаха из мусорника в жару

Запах из мусорника исчезнет в жару / © Freepik

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Есть простой способ освежить даже уличный контейнер в жару. Понадобится только одно обычное кухонное средство.

Об этом говорится в материале Mirror.

Речь идет о пищевой соде. Ее достаточно насыпать на дно мусорника. Она поможет уменьшить неприятные запахи, усиливающиеся из-за высокой температуры.

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Эксперты объясняют: большинство резких запахов имеют кислую природу, а сода является щелочным веществом. Из-за химической реакции она не просто маскирует запах, а помогает нейтрализовать его.

Этот способ особенно актуален во время волн жары, когда мусор быстрее нагревается, а бактерии активно размножаются.

Уборщица Лили, известная в TikTok как Clean with Lily, поделилась собственным методом, помогающим ей поддерживать мусорное ведро без запаха.

По ее словам, раз в неделю она тщательно моет контейнер.

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«Я наливаю в него воду и добавляю немного Zoflora. Затем хорошо оттираю его, тщательно высушиваю, кладу внутрь кухонное полотенце и снова добавляю немного средства. После этого использую пищевую соду в мусорном пакете», — сказала она и отметила, что именно сухость контейнера является одним из ключевых моментов, ведь влага создает питательную среду для бактерий.

Как правильно использовать соду

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, нужно:

насыпать несколько ложек пищевой соды на дно пустого ведра;

сверху положить мусорный пакет;

добавить бумажное полотенце или несколько слоев газеты под пакет — они будут впитывать протекание;

по желанию смешать соду с несколькими каплями эфирного масла или добавить сухую цитрусовую цедру для приятного запаха.

Такой способ подходит как для домашних ведер, так и для больших уличных контейнеров.

Пользователи в соцсетях уже назвали этот метод «очень эффективным», а специалисты по уборке советуют особо обратить на него внимание именно в жаркую погоду.

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