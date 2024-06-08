Одна распространенная ошибка портит все: украинцам рассказали, как заваривать кофе неправильно

Ценители кофе знают, как важно выбрать сорт и степень обжаренности, чтобы сполна насладиться напитком. Однако всего лишь одно распространенное заблуждение способно полностью разрушить вкус и аромат даже самых дорогих сортов кофе.

Если вы не можете представить свой день без ароматного кофе, информация из этой статьи точно будет полезна. Многие из нас тратят часы на то, чтобы выбрать вкус и аромат напитка, поэтому очень возмутительно, когда после заваривания вы получаете совсем не то, на что надеялись. Некоторые обвиняют во всем производителей, но большинство даже не осознает, что сами же испортили напиток, нарушив простые правила его приготовления.

Одну и ту же ошибку совершает много людей, когда заваривает кофе. При чем независимо от того, используют ли растворимую, молотую или сублимированную. Речь идет о заливке кофе кипятком.

Почему нельзя использовать кипяток для кофе? Проблема в том, что вода, нагретая до 100 градусов по Цельсию, приводит к высвобождению из зерен кофе вкусовых соединений, а потому напиток становится горьким и еще более крепким.

А если речь идет о растворимом кофе, то кипяток дополнительно еще и усиливает аромат и вкус искусственных компонентов, в частности подсластителей и ароматизаторов.

То есть, когда кофе попадает кипяток, ваш напиток теряет все те свойства, ради которых мы его и пьем. Следует отметить, что активные масла начинают высвобождаться при температуре 92-96 градусов.

Как правильно заварить кофе в чашке или турке

Запомните несколько важных правил:

если вы любите горький и крепкий кофе, все же не стоит заливать его кипятком — такого же эффекта можно достичь, если температура воды достигнет 90-95 градусов по Цельсию;

если вы предпочитаете более деликатный привкус — используйте воду, температура которой не превышает 89 градусов по Цельсию;

чтобы убедиться в правильности температуры воды, проще всего это подождать 30 секунд после того, как она закипит, и только после этого заваривать кофе;

эксперты советуют всегда заваривать кофе под крышкой – так вы не только убережете температуру, но и обеспечите полноту вкуса и аромата;

во время заваривания заварного кофе на плите не доводите его до кипения — лучше варить на слабом огне, ведь чем процесс нагревания медленнее, тем лучше высвобождаются из молотых зерен ферменты и эфирные масла;

если вам нравится кофе с характерной пенкой, ждать кипения вообще не стоит – подождите, пока пенка начнет подниматься, а затем снимите турку с плиты.

Читайте также: