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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Одно распыление — и сможете забыть о тле, клещах и комарах: полностью натуральное средство

Приготовьте один натуральный спрей — и забудете о вредителях в саду на все лето. Он не вредит домашним животным и растениям, но эффективно отпугивает тлю, клещей и комаров.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чего боятся тля, клещи и комары, как огня

Чего боятся тля, клещи и комары, как огня / © Pixabay

В борьбе с вредителями чрезвычайную эффективность показали эфирные масла. Например, от тли, клещей и комаров прекрасно работают цитрусовые — лимонная и грейпфрутовая.

Как действуют цитрусовые эфирные масла

В них содержатся соединения, которые неприятны для большинства насекомых-вредителей из-за сильного аромата. Потому они не селятся в вашем саду и не откладывают на растениях яйца.

Следует обратить внимание, что эфирные масла чаще всего работают не как инсектициды, а только как отпугиватели, то есть не убивают вредителей и полезных насекомых. А еще они лишены противного химического запаха.

Например, эфирные масла грейпфрута содержат D-лимонен и нуткатон, которые считаются достаточно эффективными биоцидными веществами. То есть они действуют на нервную систему вредителей, заставляя их покинуть ваш участок. D-лимонен дополнительно способен растворять верхний восковой слой насекомых, что приводит к их обезвоживанию.

Как приготовить эффективный спрей отпугиватель из эфирных масел

Возьмите 1 л воды и добавьте 10 капель эфирного масла цитрусовых, тщательно смешайте ингредиенты, поместите в бутылку с распылителем, а затем опрыскивайте своими растениями в саду каждые 3-5 дней, особенно после дождя.

Даже если вы не видите вредителей, профилактическое опрыскивание следует проводить всегда. А в период, когда тля и комары особенно активны, в начале лета можно использовать спрей дважды в неделю.

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Дата публикации
Количество просмотров
103
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