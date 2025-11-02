Какие удобрения для цветения фиалок / © pixabay.com

Фиалки — настоящее украшение любого дома. Их нежные лепестки наполняют пространство теплом и уютом. Но часто цветоводы сталкиваются с проблемой: вместо обильного цветения растение дает только листья. Оказывается, есть простой и действенный способ заставить фиалку цвести постоянно, стоит лишь добавить одну ложку натуральной подкормки под корень.

Что нужно фиалке для непрерывного цветения

Для обильного и продолжительного цветения фиалкам нужны три вещи:

Питательная почва, богатая калием и фосфором. Мягкий рассеянный свет без прямых солнечных лучей; Правильная подкормка, стимулирующая образование бутонов.

Именно последний пункт часто становится решающим. Даже здоровая фиалка не зацветет без достаточного количества питательных веществ.

Опытные цветоводы советуют простую, но очень эффективную подкормку: древесная зола. Достаточно одной чайной ложки под корень раз в месяц, чтобы увидеть результат уже через 2-3 недели.

Зола содержит калий и фосфор — главные элементы, стимулирующие формирование бутонов. Она уменьшает кислотность почвы, делая ее более благоприятной для цветения. Обладает антисептическими свойствами, поэтому защищает корни от гнили.

Можно приготовить раствор — 1 столовая ложка золы на 1 литр воды, настаивать сутки и поливать под корень не чаще раза в 10 дней.

Другие природные стимуляторы для цветения фиалки

Если у вас нет золы, отлично подойдут другие подкормки:

