Одну ложку под корень — и фиалка будет цвести постоянно: листьев не будет видно за цветами
Чтобы фиалка радовала вас цветением круглый год, не нужно дорогих удобрений. Достаточно немного заботы, правильного освещения и одной ложки натуральной подкормки.
Фиалки — настоящее украшение любого дома. Их нежные лепестки наполняют пространство теплом и уютом. Но часто цветоводы сталкиваются с проблемой: вместо обильного цветения растение дает только листья. Оказывается, есть простой и действенный способ заставить фиалку цвести постоянно, стоит лишь добавить одну ложку натуральной подкормки под корень.
Что нужно фиалке для непрерывного цветения
Для обильного и продолжительного цветения фиалкам нужны три вещи:
Питательная почва, богатая калием и фосфором.
Мягкий рассеянный свет без прямых солнечных лучей;
Правильная подкормка, стимулирующая образование бутонов.
Именно последний пункт часто становится решающим. Даже здоровая фиалка не зацветет без достаточного количества питательных веществ.
Опытные цветоводы советуют простую, но очень эффективную подкормку: древесная зола. Достаточно одной чайной ложки под корень раз в месяц, чтобы увидеть результат уже через 2-3 недели.
Зола содержит калий и фосфор — главные элементы, стимулирующие формирование бутонов. Она уменьшает кислотность почвы, делая ее более благоприятной для цветения. Обладает антисептическими свойствами, поэтому защищает корни от гнили.
Можно приготовить раствор — 1 столовая ложка золы на 1 литр воды, настаивать сутки и поливать под корень не чаще раза в 10 дней.
Другие природные стимуляторы для цветения фиалки
Если у вас нет золы, отлично подойдут другие подкормки:
Банановая кожура — богата калием.
Настой луковой шелухи — природный иммуномодулятор для растений.
Сахарный раствор (1 ч. ложка на стакан воды) — добавляет энергии для роста бутонов.