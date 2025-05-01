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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

Одну ложку в кастрюлю с водой — мясо разморозится за 10 минут, станет нежным и сочным

Размораживать мясо часами больше не придется, этот простой способ в разы ускорит процесс. К тому же, такой метод поможет сделать мясо чрезвычайно нежным и вкусным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро разморозить мясо

Как быстро разморозить мясо / © www.freepik.com/free-photo

Любой хозяйке хорошо известно, как много времени отнимает размораживание мяса. Иногда на большой кусок может уйти до 10 часов. Да, многие размораживают в микроволновке, однако этот способ не подходит для тех, кто хочет приготовить вкусное, сочное и нежное мясо. Профессиональные повара поделились своим секретом, который поможет в разы ускорить процесс размораживания.

Как за 10 минут разморозить мясо: секрет от профессиональных поваров

Сначала нужно взять глубокую кастрюлю, налить достаточное количество воды и нагреть до температуры 40-50 градусов. Затем необходимо растворить в ней ложку сахара. Отправьте кусок мяса в сахарный раствор и подержите там 10 минут.

Такой способ не только помогает быстро разморозить мясо, но и сделает продукт нежным и сочным. К тому же, готовое блюдо будет иметь более насыщенный вкус и аромат.

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Дата публикации
Количество просмотров
145
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