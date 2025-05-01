- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
Одну ложку в кастрюлю с водой — мясо разморозится за 10 минут, станет нежным и сочным
Размораживать мясо часами больше не придется, этот простой способ в разы ускорит процесс. К тому же, такой метод поможет сделать мясо чрезвычайно нежным и вкусным.
Любой хозяйке хорошо известно, как много времени отнимает размораживание мяса. Иногда на большой кусок может уйти до 10 часов. Да, многие размораживают в микроволновке, однако этот способ не подходит для тех, кто хочет приготовить вкусное, сочное и нежное мясо. Профессиональные повара поделились своим секретом, который поможет в разы ускорить процесс размораживания.
Как за 10 минут разморозить мясо: секрет от профессиональных поваров
Сначала нужно взять глубокую кастрюлю, налить достаточное количество воды и нагреть до температуры 40-50 градусов. Затем необходимо растворить в ней ложку сахара. Отправьте кусок мяса в сахарный раствор и подержите там 10 минут.
Такой способ не только помогает быстро разморозить мясо, но и сделает продукт нежным и сочным. К тому же, готовое блюдо будет иметь более насыщенный вкус и аромат.