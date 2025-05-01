Как быстро разморозить мясо / © www.freepik.com/free-photo

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Любой хозяйке хорошо известно, как много времени отнимает размораживание мяса. Иногда на большой кусок может уйти до 10 часов. Да, многие размораживают в микроволновке, однако этот способ не подходит для тех, кто хочет приготовить вкусное, сочное и нежное мясо. Профессиональные повара поделились своим секретом, который поможет в разы ускорить процесс размораживания.

Как за 10 минут разморозить мясо: секрет от профессиональных поваров

Сначала нужно взять глубокую кастрюлю, налить достаточное количество воды и нагреть до температуры 40-50 градусов. Затем необходимо растворить в ней ложку сахара. Отправьте кусок мяса в сахарный раствор и подержите там 10 минут.

Такой способ не только помогает быстро разморозить мясо, но и сделает продукт нежным и сочным. К тому же, готовое блюдо будет иметь более насыщенный вкус и аромат.

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