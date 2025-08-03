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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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290
Время на прочтение
2 мин

Одну ложку в тазике — и самый старый тюль станет белоснежным: как избавиться от желтизны и серости

С годами даже самый качественный тюль теряет свой безупречный белый цвет из-за влияния солнечных лучей, оседания пыли, дыма и неправильного ухода.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как отбелить тюль

Как отбелить тюль / © pixabay.com

Если у вас есть старые занавески, которые не отстирываются от устаревших пятен, не торопитесь их выбрасывать. Есть простой и недорогой способ вернуть тюлю белый вид. Все, что вам понадобится, это одна ложка доступного средства и тазик воды.

Как вернуть тюлю белизну без химии

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка пищевой соды;

  • 5 литров теплой воды;

  • 1 чайная ложка нашатырного спирта по желанию.

Что нужно делать:

  1. Растворите соду в воде, если добавите нашатырь, он усилит отбеливающий эффект.

  2. Замочите тюль в растворе на 2 часа.

  3. Затем стирайте в стиральной машинке или вручную с добавлением стирального средства для деликатных тканей.

Какие еще способы, чтобы отстирать тюль от желтизны и серости

  1. Соль и лимонная кислота. На 5 л воды добавьте 2 ст. ложки соли и 1 ч. ложку лимонной кислоты. Замочите тюль на несколько часов. Этот способ особенно эффективен против серости.

  2. Перекись водорода. Добавьте 1 ст. ложку перекиси в воду и окуните тюль на 30–40 минут. Не используйте горячую воду, потому что перекись теряет свои свойства при высоких температурах.

  3. Крахмал для идеального вида. После стирки замочите тюль в растворе из 1 ст. ложки крахмала на литр воды. Это придаст тюлю легкий блеск и сделает ткань более устойчивой к загрязнениям.

Чего следует избегать во время стирки тюля

  • Не используйте отбеливатель с хлором, он разрушает деликатные ткани.

  • Не стирайте тюль на высоких оборотах, это повреждает волокна.

  • Избегайте кипячения, это закрепляет желтизну еще больше.

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