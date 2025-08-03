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Одну ложку в тазике — и самый старый тюль станет белоснежным: как избавиться от желтизны и серости
С годами даже самый качественный тюль теряет свой безупречный белый цвет из-за влияния солнечных лучей, оседания пыли, дыма и неправильного ухода.
Если у вас есть старые занавески, которые не отстирываются от устаревших пятен, не торопитесь их выбрасывать. Есть простой и недорогой способ вернуть тюлю белый вид. Все, что вам понадобится, это одна ложка доступного средства и тазик воды.
Как вернуть тюлю белизну без химии
Ингредиенты:
1 столовая ложка пищевой соды;
5 литров теплой воды;
1 чайная ложка нашатырного спирта по желанию.
Что нужно делать:
Растворите соду в воде, если добавите нашатырь, он усилит отбеливающий эффект.
Замочите тюль в растворе на 2 часа.
Затем стирайте в стиральной машинке или вручную с добавлением стирального средства для деликатных тканей.
Какие еще способы, чтобы отстирать тюль от желтизны и серости
Соль и лимонная кислота. На 5 л воды добавьте 2 ст. ложки соли и 1 ч. ложку лимонной кислоты. Замочите тюль на несколько часов. Этот способ особенно эффективен против серости.
Перекись водорода. Добавьте 1 ст. ложку перекиси в воду и окуните тюль на 30–40 минут. Не используйте горячую воду, потому что перекись теряет свои свойства при высоких температурах.
Крахмал для идеального вида. После стирки замочите тюль в растворе из 1 ст. ложки крахмала на литр воды. Это придаст тюлю легкий блеск и сделает ткань более устойчивой к загрязнениям.
Чего следует избегать во время стирки тюля
Не используйте отбеливатель с хлором, он разрушает деликатные ткани.
Не стирайте тюль на высоких оборотах, это повреждает волокна.
Избегайте кипячения, это закрепляет желтизну еще больше.