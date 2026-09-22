Офис не всегда лучше: 3 мифа об удаленной работе, которые не выдержали проверки

Вокруг удаленной работы не утихают споры — это спасение или проклятие современных работников и работодателей / © Фото из открытых источников

Реклама

Удаленная работа не является изобретением последних лет, но после пандемии COVID-19 она стала предметом острых споров между работниками и руководителями. Часть менеджеров убеждена, что без офиса люди работают хуже, теряют связь с компанией и становятся менее мотивированными, однако результаты научных исследований значительно сложнее.

Об этом пишет Popular Science.

Реклама

Миф №1: дома люди работают менее продуктивно

Один из самых распространенных аргументов против удаленной работы состоит в том, что дома работники якобы больше отвлекаются, меньше работают и выполняют меньше задач. Однако исследования показывают, что универсального правила здесь нет.

Реклама

В известном эксперименте 2015 года 249 работников колл-центра китайской компании случайным образом распределили между работой дома и в офисе. Работники на дистанционной работе продемонстрировали на 13% более высокую производительность: около 9% прироста объясняли более долгим фактическим временем работы, а еще 4% — большим количеством звонков в минуту.

Правда, половина участников, переведенных на дистанционную работу, впоследствии решила вернуться в офис. Среди причин было и опасение упустить возможности для карьерного роста.

Позже исследователи провели более масштабный эксперимент с 1612 работниками той же компании. Шестимесячное исследование показало, что гибридная модель не ухудшила производительность, а также положительно повлияла на удержание работников.

Как показало исследование в Nature, сотрудники, часть времени работавшие дома, реже увольнялись, при этом показатели их работы не ухудшились.

Реклама

Это не означает, что любая профессия одинаково хорошо подходит для дистанционного формата. Но утверждение, что работа на дому автоматически делает человека менее продуктивным, научные данные не подтверждают.

Миф №2: удаленные работники менее лояльны

Еще один популярный стереотип состоит в том, что люди, которые реже видят коллег и руководителей, скорее теряют связь с компанией и чаще увольняются.

Однако в упомянутом исследовании Nature уровень увольнений среди работников без руководящих должностей, работавших по гибридной схеме, снизился примерно на треть. Для менеджеров такой разницы не обнаружили.

Еще раньше, в 2007 году, исследователи из Университета штата Пенсильвания пришли к схожим выводам. Работники, работавшие дистанционно, сообщали о более высокой удовлетворенности работой, меньшем стрессе и меньшем желании покинуть компанию.

Реклама

В то же время есть и другая сторона вопроса. Исследование программ обязательного возвращения в офис в Microsoft, SpaceX и Apple показало, что такие изменения могли сопровождаться оттоком опытных работников, у которых было больше возможностей найти аналогичную работу.

Миф №3: возвращение в офис улучшает настроение

Сторонники обязательной работы в офисе часто объясняют ее необходимость корпоративной культурой, командным духом и лучшим взаимодействием между сотрудниками. Но исследования не дают оснований считать, что именно принудительный возврат автоматически делает работников более счастливыми.

Исследователи проанализировали 137 компаний, которые ввели обязательное присутствие в офисе. После таких изменений работники ниже оценивали общую удовлетворенность работой, баланс между работой и личной жизнью, руководство и корпоративную культуру.

При этом заметного улучшения финансовых показателей компаний исследователи не обнаружили. То есть само по себе возвращение сотрудников в офисы не гарантировало бизнесу лучших результатов.

Более новые данные также указывают на важность благополучия работников. В исследовании с участием 7704 медиков, опубликованном в 2026 году, дистанционные работники сообщали о более высоком уровне благосостояния и реже покидали свои рабочие места.

Как отмечают авторы этого исследования в Frontiers in Psychology, для удержания работников более важным фактором может быть именно их благополучие, а не физическая близость к офису.

Значит ли это, что офис больше не нужен

Не совсем. Исследования не доказывают, что дистанционная работа лучше для каждого человека, каждой профессии или каждой компании.

Есть и немаловажный нюанс: работа из дома может усиливать социальную изоляцию. Исследование 2026 года, опубликованное в Science, показало, что дистанционная работа может существенно увеличивать ощущение изоляции и негативно влиять на психическое здоровье, особенно среди людей, которые живут одни.

Поэтому научная картина значительно сложнее простого противопоставления офиса и дома. Удаленный формат не делает работника автоматически ленивым или нелояльным, а возвращение в офис само по себе не гарантирует ни более высокой производительности, ни лучшего настроения.

Наибольшее значение могут иметь конкретные условия работы, характер профессии, возможность общаться с коллегами и то, насколько комфортен выбранный формат для самого работника.

Напомним, скука на работе оказывает неожиданный эффект и далеко не для всех означает падение производительности. Ученые выяснили, что людей с определенными чертами характера он может, напротив, подталкивать работать лучше.

Новости партнеров

Новости партнеров