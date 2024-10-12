Огородники назвали продукт, который нужно положить вместе с картофелем в погребе: овощ пролежит до весны

Если неправильно хранить картофель, то он быстро начинает портиться, сморщиваться и прорастать.

Опытные овощеводы советуют хранить картофель в погребе рядом с одним продуктом, который мы также всегда кладем в прохладное место на зиму. Речь идет о яблоках.

Этот секрет всегда отлично работает, если яблоки сложить в отдельные ящики и поставить их рядом с ящиками, в которых хранится картофель.

Такое соседство поможет овощам оставаться свежими, упругими и вкусными всю зиму, вплоть до самой весны. К тому же такой картофель не будет так быстро прорастать.

А секрет в этилене, выделяемом яблоками. Именно это вещество способствует более быстрому созреванию некоторых овощей и фруктов, в частности, томатов, других яблок и бананов.

А вот для картофеля такое соседство очень полезно, так как этилен помогает понизить углеводный обмен. Тогда картофеля становится как легче "дышать", а это предотвращает прорастание и продлевает срок его хранения.

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